مقارنة بين نيسان صني ورينو لوجان .. الأكثر تأثيرا في السوق المصري..صور

تمكنت كلا السيارتان نيسان صني و رينو لوجان من تصدر السباق التنافسي الشرس في عالم السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان ومنظومة الجر الأمامي، ويرجع ذلك الى الثقة الكبيرة التي اكتسبها الصانعين الياباني و الفرنسي، واشتعلت المنافسة أيضًا بسبب السعر التنافسي للسيارتين داخل السوق المصري للسيارات.





السيارة نيسان صني

حصلت السيارة نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من ناقلي الحركة الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، والآخر اوتوماتيكي الأداء، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 15.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.





ويبلغ سعر السيارة الرسمي نيسان صني 2021

الفئة الأولى مانيوال 179.900 جنيه

الفئة الثانية 1.5 A/T 201.000 جنيه

الفئة الثالثة A/T EX 214.500 جنيه

الفئة الرابعة A/T Super Saloon الأعلى تجهيزًا بسعر 225.500 جنيه





السيارة رينو لوجان 2021

زودت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 90 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 128 نيوتن/متر، واصدار أخر أعلى تجهيزا ينتج طاقة قدرها 110 حصان ، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك.





وبفضل هذه الإمكانيات، فالسيارة رينو لوجان يمكنها التسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع السيارة لمسافات تصل الى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021

الفئة الاولى مانيوال / E1 2021 محرك 1600 CC بسعر 169.000 جنيه

الفئة الثانية مانيوال / E2 2021 محرك 1600 CC بسعر 183.000 جنيه

الفئة الثالثة اتوماتيك / E1 2021 محرك 1600 CC بسعر 193.000 جنيه

الفئة الرابعة اتوماتيك / E2 2021 محرك 1600 CC بسعر203.000 جنيه

الفئة الخامسة اتوماتيك / E3 2021 محرك 1600 CC بسعر 216.000 جنيه