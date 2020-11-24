مع تزايد التحذيرات من موجات الطقس السيئ .. كيف تقود سيارتك في العواصف والأمطار

القيادة تختلف كثيرا من مكان إلى آخر و من وقت إلى آخر حيث تختلف القيادة في فصل الشتاء بشكل كبير عن الصيف خاصة مع تغير الأحوال الجوية خصوصا عندما تكثر الأمطار وتشتد عواصف الرياح مما يعيق السائق من التحكم في السيارة





في هذا السياق قدم خبراء السيارات مجموعة من النصائح المهمة للقيادة الآمنة في الأجواء الممطرة خصوصا مع تزايد التحذيرات من تعرض البلاد لموجة طقس ممطرة خلال الأيام المقبلة، ومن اهم هذه النصائح الحرص على القيادة وسط الطرق لتفادي المناطق الموحلة وتجمعات المياه التي تتجمع على جوانب الطريق.





و نصح الخبراء أيضا بالحفاظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة و تشغيل المصابيح النهارية الأمامية ومصابيح الضباب الخلفية في حالة صعوبة الرؤية، وذلك للمساعدة على رؤيتك للطريق بشكل جيد بالإضافة إلى تسهيل رؤية السائقين حولك على الطريق لك لتفادي الحوادث .





يجب علي السائق ان يتفادي القيادة بجانب المركبات الكبيرة وذات الحمولة العالية خاصة أثناء السيول و في حال وجود بخار ماء على الزجاج، قم بغلق الزجاج بالكامل وشغل مكيف السيارة، وهو ما يساعد على سحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة و يجب مضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف القيادة في الأمطار، وهي المسافة التي تفصل سيارتك عن السيارة التي أمامك.





اوصي الخبراء بعدم الوقوف بجانب الطريق، إلا في الضرورة القصوى، وعند الوقوف قم بتشغيل كامل مصابيح السيارة الأمامية والخلفية والضباب، كما يفضل في حالات الطوارئ إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين من الخلف و عدم تخطي السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، كما يفضل تخفيضها إلى نصف السرعة المقررة، لأن مهما كانت وسائل الأمان لديك مرتفعة فهي تفقد الكثير من قوتها أمام الأمطار الشديدة.



