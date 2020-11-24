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طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:01 م
طريقة عمل بسبوسة
طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد
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نهى هجرس
تعد البسبوسة من الحلويات الشهيرة في مصر، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن إعدادها بالعديد من الوصفات، وإضافة النكهات المفضلة لديك، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد...


مقادير بسبوسة بالكاسترد
3 كوب سميد سيمولينا 
2 كوب زبادي بلدي 
1 كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة سمن
نصف كوب جوز هند 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
بيكنج بودر 
لوز مقشر 
طحينة 
فسدق مفروم 

للكاسترد
3 ملعقة كبيرة كاسترد 
1 لتر لبن 
2 ملعقة كبيرة سكر 

الشربات
2 كوب سكر 
2 كوب ماء
نصف كوب سكر جلوكوز 

طريقة تحضير بسبوسة بالكاسترد
للكاسترد

* ويضاف لهم السكر

* ويرفعوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام الكاسترد ويترك ليبرد

للشربات

* برفع السكر مع الماء على النار حتى يتجانسوا

* ويضاف لهم السكر الجلوكوز ويتركوا على النار حتى الحصول على قوام الشربات

للبسبوسة

* تخلط السمنة مع السميد وتفرك جيدا

* ثم يضاف الزبادي ويخلطوا جيدا

* ويضاف السكر والفانيليا والبيكينج باودر وجوز الهند ويخلطوا جيدا

* تدهن صينية البسبوسة بالطحينة

* ويضاف نصف خليط البسبوسة

* وفوقه طبقة الكاسترد البارد ثم باقي خليط البسبوسة ويفرد جيدا

* ويساوى سطح الصينية بأيدي مبللة

* ثم يدخل الفرن على نار عالية على الرف السفلي لمدة 30 دقيقة

* ثم تسقى بالشربات البارد

* وتدخل الفرن 10 دقائق مرة أخرى الفرن وهو مطفي

* ثم ترفع من الفرن وتغطى

طريقة عمل بسبوسة بكريمة البسكويت

مقادير بسبوسة بكريمة البسكويت:
1 و ثلاثة أرباع كوب سميد البسبوسة 
1 كوب بسكويت  مطحون
بيكينج باودر
 2 بيض 
ثلاثة أرباع كوب سكر بني 
ثلاثة أرباع كوب حليب مكثف 
نصف كوب زيت 
فانيليا 
شربات 
كريمة البسكوت
 لوز 

- طريقة تحضير بسبوسة بكريمة البسكويت
* نخلط السميد مع البسكويت مع البيكينج باودر في الخلاط.. نخلط البيض مع السكر واللبن والزيت والفانيليا وكريمة البسكوت
* تدخل الفرن حتى تمام الطهي وتسقى بالشربات وتزين باللوز وكريمة اللوتس وتقدم

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