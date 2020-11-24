طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

مقادير بسبوسة بالكاسترد

3 كوب سميد سيمولينا

2 كوب زبادي بلدي

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة سمن

نصف كوب جوز هند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بيكنج بودر

لوز مقشر

طحينة

فسدق مفروم





للكاسترد

3 ملعقة كبيرة كاسترد

1 لتر لبن

2 ملعقة كبيرة سكر





الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب سكر جلوكوز





طريقة تحضير بسبوسة بالكاسترد

للكاسترد





* ويضاف لهم السكر





* ويرفعوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام الكاسترد ويترك ليبرد





للشربات





* برفع السكر مع الماء على النار حتى يتجانسوا





* ويضاف لهم السكر الجلوكوز ويتركوا على النار حتى الحصول على قوام الشربات





للبسبوسة





* تخلط السمنة مع السميد وتفرك جيدا





* ثم يضاف الزبادي ويخلطوا جيدا





* ويضاف السكر والفانيليا والبيكينج باودر وجوز الهند ويخلطوا جيدا





* تدهن صينية البسبوسة بالطحينة





* ويضاف نصف خليط البسبوسة





* وفوقه طبقة الكاسترد البارد ثم باقي خليط البسبوسة ويفرد جيدا





* ويساوى سطح الصينية بأيدي مبللة





* ثم يدخل الفرن على نار عالية على الرف السفلي لمدة 30 دقيقة





* ثم تسقى بالشربات البارد





* وتدخل الفرن 10 دقائق مرة أخرى الفرن وهو مطفي





* ثم ترفع من الفرن وتغطى