طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

تعد الكيكة من الوجبات المفضلى لدى العديد من الأشخاص، ويمكن للكثير تناول الكيك كوجبة للأفطار بشكل خفيف، او سناك بين الوجبات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة بسبوسة





مقادير كيكة بسبوسة

2 كوب دقيق

2 كوب سميد

1 كوب زبادى

1 و نصف كوب سكر

1 كوب زيت

1 كوب لبن

نصف كوب جوز هند

1 ملعقة كبيرة خل

2 بيضة

1 باكو بيكنج بودر

2 باكو فانيليا

رشة ملح

شربات

جوز هند للوجه









طريقة تحضير كيكة بسبوسة

* يخلط اللبن والزبادي والسكر والبيض والفانيليا والزيت والخل





* يضاف الدقيق والسميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر





* يقلب كل الخليط ويصب في صينية مدهونة بالزيت





* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج





* تسقى بالشربات وترش بجوز الهند





* تترك لتبرد وتقطع ثم تقدم .







