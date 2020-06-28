يعشق الأطفال اصناف الكيك المختلفة كالتورتة والجاتوه والكب كيك ومن بين الأصناف اللذيذة هى كيك البوب كورن التى تتناسب مع الاحتفالات المختلفة.









ولكن السؤال المهم هو كيف تتمكنين من إعداد هذا الصنف من الكيك فى المنزل لأولادك بمذاق رائع لتحميهم من مخاطر الأطعمة الجاهزة؟





نقدم لكم طريقة عمل كيك البوب كورن بالكراميل بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.





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مكونات كيك البوب كورن بالكراميل:

2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب كاكاو

2 كوب إلاربع سكر

6 بيضات

فانيليا

150 جرام كريمة زبدة

كوب لبن

4 أكواب سكر بودرة

كوب زيت

نصف كوب زبدة فول سوادني

نصف كوب صوص كراميل

كيس محسن كيك

للوجه:

صوص كراميل

طريقة عمل كيك البوب كورن بالكراميل

- اخفقى السكر مع الزيت ثم اضيفي البيض مع الفانيليا واخفقى جيدا

- امزجى محسن الكيك مع الدقيق والكاكاو ثم ضعيه فى العجان مع استمرار الخفق ثم اللبن واخفقيهم جيدا حتى يصبح العجين سائل.

- اسكبي العجين في قالب كيك مبطن بالزيت والدقيق ، وادخليه فرن ساخن 40 دقيقة تقريبا

الكريمة:

- اخفقى السكر مع الزبدة جيدا حتى يذوب تماما ثم أضيفى زبدة الفول السوداني مع صوص الكراميل واخفقيهم جيدا.

- اقسمى الكريمة جزئين وأضيفي إلى كل جزء منها الكاكاو ثم قطعى الكيكة نصفين واحشيها بالكريمة وغطى الجزء السفلي من الكيكة بكريمة الكاكاو والجزء العلوي بكريمة الفول السوداني.