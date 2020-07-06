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مرأة

طريقة عمل كيك الكريمة فى المنزل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:32 م
طريقة عمل كيك الكريمة
طريقة عمل كيك الكريمة
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هاجر هانئ
كيك الكريمة من الحلويات الشهية و الخفيفة التى يحرص الكثير من الاشخاص على تناولها، 

ونقدم لكم طريقة عمل  كيك الكريمة من مطبخ الشيف منال العالم.

مقادير كيك الكريمة 
كوب زبدة لينة ⠀
3 كوب سكر ناعم الحبيبات ⠀
كوب كريمة حامضة لينة ⠀
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا ⠀
3 كوب دقيق ⠀
6 حبة كبيرة بيض ⠀
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 
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طريقة التحضير :⠀
- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م⠀
-أحضري قالب رغيف متوسط الحجم 10في 3بوصة.إدهني القالب بالسمن وبطني بالدقيق.⠀
-في وعاء الخلاط ضعي الزبدة والسكر. ثبتي المضرب الشبكي. شغلي على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق.⠀
-اضيفي الكريمة وشغلي إلى أن تندمج تماما.⠀
-على قطعة من ورق الزبدة او في طبق عميق انخلي الدقيق البيكنج باودر⠀
-أضيفي بيضة ومقدار ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق. شغلي إلى أن تختفي البيضة وأضيفي الفانيليا. كرري إضافة البيض بالتبادل مع الدقيق مع الخفق على سرعة متوسطة إلى أن تختفي البيضة.⠀
-أسكبي الخليط في القالب وساوي السطح⠀
-.ضعي قالب الكيك في الفرن لمدة 70 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبي. إختبري نضج الكيك بعود خشبي صغير. يجب أن يخرج العود نظيفا بعد غرزه في وسط الكيك كدليل على نضج الكيك.⠀
-.أخرجي الكيك من الفرن ودعيه ليبرد لمدة ٣ إلى ٤ دقائق. إقلبي الكيك على شبك معدني ودعيه ليبرد تماما قبل التقديم.

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