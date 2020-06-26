طريقة عمل كيك الرواني.. فيديو

وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطبخ: 45 دقيقة

تكفي لـ : 5 اشخاص





يمكنك تحضير طريقة عمل كيك الرواني بابسط المكونات واقل التكاليف، وهي أحد الحلويات الشرقية الشهيرة، وسوف تنال إعجاب أطفالك وعائلتك مع الشاي باللبن أو النسكافيه.





طريقة عمل كيك الرواني





مقادير طريقة عمل كيك الرواني :









2 كوب دقيق

3/4 كوب سميد بسبوسة

كوب سكر

4 بيض كبير

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

لون أصفر جل

سيرب





طريقة عمل كيك الرواني :





1- نضرب البيض جيدًا بالمضرب الكهربائي مع رشة الفانيلا، حتى يعطينا خليط كريمي وله فوم عالي.





2- ثم ننزل بالسكر بالتدريج مع الخلط المستمر، ثم نضع الدقيق مع السميد مع رشة الملح وجميع المكونات الجافة، ونقلبها جيدًا ثم ننزل بها بالتدريج على الخليط.





3- نقلب بملعقة خشب من أسفل لأعلى بهدوء جدًا حتى لا يخرج الهواء من الخليط، ونستمر فى وضع الدقيق والسميد بالتدريج حتى تنتهي الكمية.





4- ثم نضع رشة من اللون الأصفر أو نقطتين من لون أصفر جل ونقلب جيدًا ثم ندهن القالب أو الصينية بالزيت، ونسكب به الخليط، ويكون الفرن مشغل مسبقًا على درجة ١٨٠ نضع به القالب حتى يصل للون المطلوب، والنضج المطلوب.

5- يتم اختبار النضج بوضع خلة أسنان في منتصف القالب وفى حالة خروجه بدون أي عجين متعلق به فذلك مؤشر على نضج الرواني.





6- ثم تترك لتهدأ و نسقيها بالسيرب المكون من كوب ونصف سكر وكوب ماء وعصرة ليمون ونزينها بـ الكريز، وجوز الهند حسب الرغبة.



