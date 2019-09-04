لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيك الرواني

تعتبر كيك الرواني من اشهي الحلويات التي يمكن ان تقدميها لاطفالك على الفطور أو حتى بين الوجبات، لانها تتمتع بمذاق شهي ولذيذ،

و قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل كيك الرواني، واليكم الوصفة التفصيل..



وقت التحضير: ٢٠دقيقة

وقت الطبخ: ٤٥ دقيقة

الكمية: تكفي ل٥ افراد



ويمكنك تحضير كيك الرواني بابسط المكونات واقل التكاليف، وهي احد الحلويات الشرقية الشهيرة، حيث تنال إعجاب أطفالك وعائلتك، ويمكن ايضا ان تقدميها لضيوفك مع كوب الش.



طريقة عمل كيك الرواني



مقادير كيك الرواني:



2 كوب دقيق

3/4 كوب سميد بسبوسة

كوب سكر

4 بيض كبير

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

لون أصفر جل

سيرب



طريقة عمل كيك الرواني:



١- نضرب البيض جيدًا بالمضرب الكهربائي مع رشة الفانيلا، حتى يعطينا خليط كريمي وله فوم عالي.



٢- ثم ننزل بالسكر بالتدريج مع الخلط المستمر، ثم نضع الدقيق مع السميد مع رشة الملح وجميع المكونات الجافة، ونقلبها جيدًا ثم ننزل بها بالتدريج على الخليط.



٣- نقلب بملعقة خشب من أسفل لأعلى بهدوء جدًا حتى لا يخرج الهواء من الخليط، ونستمر فى وضع الدقيق والسميد بالتدريج حتى تنتهي الكمية.



٤- ثم نضع رشة من اللون الأصفر أو نقطتين من لون أصفر جل ونقلب جيدًا ثم ندهن القالب أو الصينية بالزيت، ونسكب به الخليط، ويكون الفرن مشغل مسبقًا على درجة ١٨٠ نضع به القالب حتى يصل للون المطلوب، والنضج المطلوب.



٥- يتم اختبار النضج بوضع خلة أسنان فى منتصف القالب وفى حالة خروجه بدون أي عجين متعلق به فذلك مؤشر على نضج الرواني.



٦- ثم تترك لتهدأ و نسقيها بالسيرب المكون من كوب ونصف سكر وكوب ماء وعصرة ليمون ونزينها بالكريز، وجوز الهند حسب الرغبة.



٧- ثم نقدم كيك الرواني في طبق التقديم.