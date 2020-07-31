حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي

بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير .
إليكي طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي ..
مكونات البسبوسة التركي ..
1 كوب سكر
1 كوب زبادى
1 كوب دقيق
2,5 كوب سميد
½ كوب زيت
1 باكت فانيليا
ربع ملعقة كربونات
½ كوب سودانى بدون ملح
لعمل الشربات :
2,5 كوب سكر
2,5 كوب مياه
نصف ليمونة
طريقة عمل البسبوسة التركي :
-فى وعاء مناسب نضع السكر, الزبادى, والزيت ونضربهم جيدا
-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب
- فى الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى
- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السودانى فوقه
- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه
- لعمل الشربات فى طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا
- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار
- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها
- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى
- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .