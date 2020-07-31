AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 م
بسوسة تركي
بسوسة تركي
Advertisements
رشا عوني
بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير . 

إليكي طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي .. 
مكونات البسبوسة التركي .. 

1 كوب سكر ⁠
1 كوب زبادى⁠
1 كوب دقيق ⁠
2,5 كوب سميد ⁠
½ كوب زيت ⁠
1 باكت فانيليا ⁠
ربع ملعقة كربونات ⁠
½ كوب سودانى بدون ملح ⁠
لعمل الشربات :⁠
2,5 كوب سكر⁠
2,5 كوب مياه ⁠
نصف ليمونة⁠
طريقة عمل البسبوسة التركي : 

-فى وعاء مناسب نضع السكر, الزبادى, والزيت ونضربهم جيدا
-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب
- فى الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى 
- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السودانى فوقه 
- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه
- لعمل الشربات فى طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا
- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار
- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها
- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى ⁠
- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيك الرواني.. فيديو

خطوة بخطوة.. شاهد طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات

ترشيحاتنا

تذبذب مناسيب المياه.. كيف أثر ملء خزان سد النهضة على نهر النيل؟

استعجال التحريات في حريق شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية

مصر تتجاوز الأزمة.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 ألفا و 638

هل يحصل المواطن على الـ200 جنيه دعم نقدًا ؟ حماية المستهلك يرد

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

أيام التشريق.. لماذا سميت بهذا الاسم.. 3 أمور أوصى بها النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها