أوبو تفاجئ مستخدميها بهاتف مطور لم يسبق له مثيل.. فيديو

أكدت شركة أوبو Oppo ، خلال مؤتمرها السنوي الأخير، على خطتها لإطلاق هاتف ذكي جديد قابل للتمدد يأتي بمواصفات متطورة لم تشهدها هواتفها من قبل، حيث عرضت الشركة الصينية أول هاتف معروض متداول يسمى X 2021









وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يشير اسم هاتف أوبو الجديد إلى أن الشركة تعتزم طرح الجهاز في الأسواق بحلل العا المقبل، حيث قالت عملاقة التقنية إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتي تقوم بطرح الجهازالمستقبلي في الأسواق، ولكنها لم تحدد تاريخا محدد لإطلاقه.

















ويمتاز هاتف Oppo X 2021، بتصميم فريد إلى جانب شاشة مرنة قابلة للف حول محاور جانبية، ولديها القدرة على التحول خلال ثوان من شاشة هاتف ذكي عادية إلى شاشة كبيرة سبيهة بالأجهزة اللوحية.









ويحتوي جهاز Oppo X 2021 القادم من أوبو، على شاشة تكون بقياس 6.7 بوصة، عند استخدامها كهاتف ذكي، أما عند توسعة الهكيل جانبيا لتصبح أكبر تتحول الشاشة إلى قياس 7.4 بوصة عند استخدامها في وضع الحاسب اللوحي.









وتم أيضًا تحسين البرنامج، لدرجة أنه يتكيف مع حجم الشاشة الجديد بسرعة فائقة دون إظهار أي تقطعات أو شاشة فارغة، وتعد هذه تقنية جديدة تتطلب استثمارات كبيرة لتطورها وطرحها في هاتف ذكي متطور.









وستخضع شاشة هاتف أوبو المنتظر للعيد من التغييرات لاختبار المتانة وقوة تحملها لفترة أطول قبل طرح الهاتف تجاريا بشكل رسمي، ويمتاز هاتف Oppo X 2021، بشاشة بلاستيكية تشبه إلى حد كبير تلك التي تستخدمها الأجهزة الأخرى القابلة للطي، حيث استخدمت الشركة الصينية غلافًا صلبًا على الشاشة من إنتاج شركة BOE.









وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف Oppo X 2021، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وسيعمل واسطة معالج من نوع MT6853V Dimensity 720، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق أوائل العام القادم بسعر حوالي 1000 دولار (أي ما يعادل 15,690 جنيه مصري).









ويشار إلى أنه في نفس الوقت تعمل شركات تصنيع الهواتف القابلة للطي مثل سامسونج Samsung وموتورولا Motorola، على تطور هواتف مطوية جديدة استعدادا لطرحها أوائل العام المقبل 2021.









وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت بعض التقارير أن شركة إل جي LG الكورية الجنوبية، تعمل أيضًا على جهاز يتميز بشاشة قابلة للدوران ، تمامًا مثل جهاز التليفزيون القابل للف، ولقد سجلت الشركة بعض الأسماء التجارية لهذا الهاتف المطوي، بما في ذلك LG Roll ، ولكنها لم تؤكد تاريخ الإطلاق والاسم الرسمي الذي سينطلق به في الأسواق حتى الآن.