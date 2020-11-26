لمحاربة الهشاشة.. تعرفى على الكمية المثالية لتناول الحليب حسب العمر



على الرغم من أن الفوائد كثيرة لتناول الحليب إلى أن كان هناك الكثير من الالتباس حول الكمية المثالية من الحليب التي يجب أن تستهلكها الفئات العمرية المختلفة لتحقيق أقصى فوائدها.





يعتبر الحليب من أفضل مصادر الكالسيوم المطلوب لصحة العظام وحمايتك من هشاشة العظام والأسنان السليمة والجفاف والعناية بالبشرة وتقليل الحموضة







خلصت الدراسات أيضًا إلى حقيقة أن الحليب يساعد في علاج السرطان أيضًا. وُجد أن شرب الحليب منذ الطفولة يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.





على العكس من ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الزائدة له أيضًا تأثير سلبي على صحتنا.







من الضروري معرفة الكمية المثالية من الحليب التي يجب أن يستهلكها الجميع ، وفقًا لفئتهم العمرية ، من أجل الحصول على أقصى الفوائد الصحية.







يشير موقع Boldsky إلى متطلبات استهلاك الحليب المثالية حسب العمر يوميًا.











0-12 شهرًا:



بالنسبة للرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا ، لا ينصح بشرب حليب البقر. الرضاعة الطبيعية هي الأفضل بالنسبة لهم للحصول على كمية كافية من العناصر الغذائية المطلوبة.





1-10 سنوات من العمر:







بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية من 1-3 سنوات ، يلزم 360 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا. لتلبية هذه الحاجة ، يجب أن يشربوا على الأقل حوالي 100 مل من الحليب وحوالي 100-125 جرام من منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن. بالنسبة لأولئك في الفئة العمرية من 4-10 سنوات ، يعتبر 130-150 مل من الحليب مثاليًا لتلبية متطلبات 450-500 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا.





11-18 سنة من العمر:





لتلبية المتطلبات الكافية من الكالسيوم (حوالي 800-1000 ملليغرام) ، لمن هم في الفئة العمرية 11-18 سنة ، يجب أن يشربوا 200-250 مل على الأقل من الحليب. بالإضافة إلى الحليب ، يجب أن يتناولوا منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي (حوالي 200 جم) والجبن (حوالي 30-40 جم).







19-50 سنة من العمر:







بالنسبة لمن هم في الفئة العمرية من 19 إلى 50 عامًا ، يجب أن يشربوا حوالي 200 مل من الحليب يوميًا جنبًا إلى جنب مع استهلاك منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي (150 جم) والجبن (حوالي 30 جم) لتلبية متطلبات الكالسيوم المثالية.





50 سنة فما فوق:







للحصول على مكمل الكالسيوم الكافي ، يحتاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى شرب حوالي 200 مل من الحليب يوميًا مع تناول منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي (150 جم) والجبن (30 جم). علاوة على ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، يجب زيادة تناول الحليب إلى حوالي 230-250 مل في اليوم.