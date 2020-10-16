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مرأة

أغربها اللبن الرائب.. أطعمة يجب الابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:30 م
نزلات البرد
نزلات البرد
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نهى هجرس
يقول الخبراء إن نظامنا الغذائي يلعب دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بتفاقم نزلات البرد، ونزلات البرد هي عدوى خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي والتي عادة ما تكون غير ضارة وتختفي في غضون أسبوع، ومع ذلك ، فإن أعراضه مثل انسداد تجاويف الأنف وسيلان الأنف والصداع المزعج والتهاب الحلق والتعب وعدم الراحة يمكن أن تؤثر على أنشطتنا اليومية.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة الواجب الابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد.


1. اللبن الرائب 
وفقًا للأيورفيدا ، يُنظر إلى اللبن الرائب على أنه طعام من نوع Kapha يميل إلى زيادة إنتاج المخاط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الزكام المتكرر والربو والجيوب الأنفية، على الرغم من أن الخثارة معروفة بموازنة جراثيم الأمعاء ، إلا أن استهلاكها الكبير ، خاصة خلال الشتاء والليل يمكن أن يسبب نزلات البرد.


2. المشروبات الغازية 
المشروبات الغازية باردة وتحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعلها من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها أثناء نزلات البرد، قد تسبب هذه الأطعمة التهابات وتقلل من عدد خلايا الدم البيضاء ، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة المناعية.

3. الأطعمة المقلية 
من المعروف أن الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والسمبوسة وشرائح الدجاج تؤدي إلى تفاقم الالتهاب وتفاقم إنتاج المخاط وأعراض البرد الشائعة الأخرى بسبب وجود الدهون والزيوت في الطعام، قد يخفضون من أداء جهاز المناعة ويدعوون إلى أمراض مثل نزلات البرد.


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