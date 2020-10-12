نزلات البرد والإنفلونزا حيل للتخلص منها سريعا بدون أدوية

. نزلات البرد
يمكن أن يصيب الزكام أي شخص في أي وقت ، لكن الخريف هو وقت الذروة. إنه مرض معد ويمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
الأعراض
حمى منخفضة
سيلان الأنف
آلام في الجسم أو صداع
سعال
العطس
إلتهاب الحلق
نصائح وقائية:اغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.
تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، ونم جيدًا.
قم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال.
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. الانفلونزا
فيروسات الانفلونزا شائعة في فصل الخريف. إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يصبح المرض شديدًا ويتحول إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.
الأعراض
إسهال
التعب المفاجئ والمفرط
غثيان
آلام الجسم
صفير واحتقان
قشعريرة
صداع الراس
حمى
السعال المستمر
إلتهاب الحلق
نصائح وقائية
اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.
لا تقضي الوقت في الأماكن المزدحمة.
قم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال.
اتباع نظام غذائي صحي.
الحصول على الكثير من الراحة.