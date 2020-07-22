بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

يعاني الكثير من مشكلة البلغم و الكحة سواء كان الشخص مصابًا بنزلة برد أو أو تلازمه مشكلة البلغم المتراكم على الصدر، ويمكنك التخلص من هذه الأزمة بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لتناول أدوية، ويفضل في هذه الحالات؛ الإكثار من تناول السوائل الدافئة والعسل والأعشاب فهي صحية في التخلص من السعال والكحة و البلغم .
ونصح موقع "هيلث لاين" بـمشروب لـ علاج الكحة و البلغم باستخدام البهارات والتوابل المنزلية، إليك الطريقة:
مكونات مشروب علاج الكحة والبلغم :
نصف كوب من الماء الساخن
ملعقة صغيرة من الكركم
نصف ملعقة من الفلفل الأسود
ملعقة عسل أبيض
ملعقة قرفة مطحونة
الطريقة
في كوب نظيف أضف الماء الساخن.
أضف الكركم والقرفة والفلفل الأسود.
قلب المكونات ثم أضف العسل الأبيض لتحليته.
ويتم تناول هذا الكوب بشكل يومي لحين الشعور بتحسن في حالة الكحة والبلغم.
يساعدك هذا الخليط على إذابة المخاط وتهدئة السعال والكحة وتنظيف الحلق والصدر .