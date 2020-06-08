مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

يعاني الكثير خلال الفترة الحالية من نزلة البرد بعد تغيير حالة الطقس، ومن أبرز أعراض البرد هي الكحة و البلغم ، والتي تؤرق المريض ولا يستطيع النوم ساعات متواصلة .





يمكنك علاج الكحة والبلغم بمشروب طبيعي في المنزل دون أدوية ، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، فيحتاج الجسم إلى تناول الأعشاب لتقوية مناعة الجسم خاصة إذا أصيب الشخص بالبرد و الكحة فيحتاج لتناول مشروبات وسوائل طبيعية .





قدم موقع thehealthy مخلطة طبيعية مذهلة لـ علاج الكحة و البلغم ..





مكونات مشروب علاج الكحة والبلغم





ورق جوافة

تليو

ينسون

حبة البركة





طريقة تحضير مشروب علاج الكحة و البلغم :





قومي بطحن المكونات معًا حتى تصبح متجانسة

ضعي كمية من الماء على النار وضيفي لها الخليط

اتركيه يغلي على نار هادئة

قومي بتزويد الماء عدة مرات حتى يتشبع بالمكونات

صفيه في كوب وضيفي له ملعقة عسل أبيض

تناوله مرتين يوميًا .

كمون