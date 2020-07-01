نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز





إذا شعرت بالتهاب الحلق واللوز و حرقة في الزور، إليك خليط هائل نصح به موقع THEHEALTHY يعمل على تهدئة هذا الالتهاب دون الحاجة لتناول أي أدوية ..





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المكونات





ملعقتان من البابونج

كوب ماء

عصير ليمونة

ملعقة عسل ابيض





الطريقة :





اغلي كوب الماء على النار ثم ضيفي البابونج واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق

غطي الوعاء واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يبرد

ضيفي عصير ليمونة مع ملعقة عسل ابيض

قلبي الخليط جيدا ويتم تناوله مباشرة





فوائد المشروب :





العسل الابيض يعمل كمطهر طبيعي ويهدئ آلام الحلق

البابونج يخفف الألم ويزيل الاحتقان

الليمون يقتل الميكروبات والبيكتريا ويقوي المناعة .