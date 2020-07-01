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نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:04 ص
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق
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رشا عوني
التهاب الحلق واللوز من أكثر المشاكل الصحية الشائعة خلال الفترة الماضية ، ورغم أنه عرض طبيعي عند الإصابة بنزلة البرد ، إلا أن التهاب الحلق أيضا من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا التاجي . 

إذا شعرت بالتهاب الحلق واللوز و حرقة في الزور، إليك  خليط هائل نصح به موقع THEHEALTHY يعمل على تهدئة هذا الالتهاب دون الحاجة لتناول أي أدوية .. 

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المكونات 

ملعقتان من البابونج 
كوب ماء
عصير ليمونة 
ملعقة عسل ابيض

الطريقة :

اغلي كوب الماء على النار ثم ضيفي البابونج واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق
غطي الوعاء واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يبرد
ضيفي عصير ليمونة مع ملعقة عسل ابيض
قلبي الخليط جيدا ويتم تناوله مباشرة 

فوائد المشروب : 

العسل الابيض يعمل كمطهر طبيعي ويهدئ آلام الحلق
البابونج يخفف الألم ويزيل الاحتقان 
الليمون يقتل الميكروبات والبيكتريا ويقوي المناعة . 
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