3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم





يمكنك علاج التهاب الحلق والكحة الجافة والسعال وطرد البلغم بكوب واحد فقط من أنواع توابل شهيرة بمطبخك ، نصح بها موقع هيلث لاين الطبي ، حيث يساعد الخليط على القضاء على أعراض البرد و الأنفلونزا في 3 أيام .





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مكونات خليط علاج التهاب الحلق والكحة :





ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة من الفلفل الأسود

أعواد القرفة

عسل أبيض

كوب ماء





طريقة عمل مشروب علاج التهاب الحلق و الكحة





اغلي كوب ماء على النار ثم ضعي الماء الساخن في وعاء نظيف ثم ضيفي له ملعقة كركم وملعقة فلفل اسود صغيرة ثم ضيفي 2 عود قرفة وملعقة عسل أبيض طبيعي

اخلطي المكونات معا وغطيها لمدة دقيقتين ثم يتم تناولها لمدة 3 ايام متتالية .