3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

يتعرض الكثير للإصابة بنزلة برد أو الأنفلونزا خلال الفترة الحالية ، وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي ، تتشابه أعراض كورونا مع أعراض البرد ، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة و التهاب الحلق والسعال والصداع .
يمكنك علاج التهاب الحلق والكحة الجافة والسعال وطرد البلغم بكوب واحد فقط من أنواع توابل شهيرة بمطبخك ، نصح بها موقع هيلث لاين الطبي ، حيث يساعد الخليط على القضاء على أعراض البرد و الأنفلونزا في 3 أيام .
اقرأ أيضا
مكونات خليط علاج التهاب الحلق والكحة :
ملعقة كبيرة من الكركم
ملعقة من الفلفل الأسود
أعواد القرفة
عسل أبيض
كوب ماء
طريقة عمل مشروب علاج التهاب الحلق و الكحة
اغلي كوب ماء على النار ثم ضعي الماء الساخن في وعاء نظيف ثم ضيفي له ملعقة كركم وملعقة فلفل اسود صغيرة ثم ضيفي 2 عود قرفة وملعقة عسل أبيض طبيعي
اخلطي المكونات معا وغطيها لمدة دقيقتين ثم يتم تناولها لمدة 3 ايام متتالية .