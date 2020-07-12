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3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:55 م
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق والكحة
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رشا عوني
يتعرض الكثير للإصابة بنزلة برد أو الأنفلونزا خلال الفترة الحالية ، وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي ، تتشابه أعراض كورونا مع أعراض البرد ، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة و التهاب الحلق والسعال والصداع .

يمكنك علاج التهاب الحلق والكحة الجافة والسعال وطرد البلغم بكوب واحد فقط من أنواع توابل شهيرة بمطبخك ، نصح بها موقع هيلث لاين الطبي ، حيث يساعد الخليط على القضاء على أعراض البرد و الأنفلونزا في 3 أيام . 

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مكونات خليط علاج التهاب الحلق والكحة : 

ملعقة كبيرة من الكركم 
ملعقة من الفلفل الأسود 
أعواد القرفة 
عسل أبيض
كوب ماء

طريقة عمل مشروب علاج التهاب الحلق و الكحة

اغلي كوب ماء على النار ثم ضعي الماء الساخن في وعاء نظيف ثم ضيفي له ملعقة كركم وملعقة فلفل اسود صغيرة ثم ضيفي 2 عود قرفة وملعقة عسل أبيض طبيعي 
اخلطي المكونات معا وغطيها لمدة دقيقتين ثم يتم تناولها لمدة 3 ايام متتالية . 
3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم
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