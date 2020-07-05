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لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:21 ص
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي ، وحتى نزلات البرد والإنفلونزا، يعاني الكثير من التهاب الحلق واللوزتين، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية ، يحتاج المريض إلى تناول المزيد من المشروبات التي تساعد في تهدئة التهاب الحلق. 

قدم موقع HEALTHLINE قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق ومنها:

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1- شاي البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تداهم الحلق وتخفف من آلامه، ويتم غلي البابونج وتحليته بالعسل الأبيض لتخفيف آلام الحلق.

2- الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، والتي يمكن أن تتسبب في الالتهاب، لذا فتناول الزنجبيل الدافئ يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الألم.

3- الحلبة: لها خصائص علاجية وتقتل البيكتريا التي تسبب الالتهابات، كما أن بذور الحلبة تعد مضادا جيدا للفطريات.

4- عصير الليمون: فهو غني بفيتامين سي ويحارب التهابات الجسم ويقتل الميكروبات، ويفضل تناول الليمون الدافئ لتخفيف التهاب الحلق.

5- عصير الجزر: يحتوي على فيتامين أ والبيتاكاروتين، ويعزز الجهاز المناعي في التصدي لالتهابات الجسم.
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