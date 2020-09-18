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مرأة

أطعمة مناسبة لـ الخريف.. وأهم النصائح الغذائية لتناولها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:07 م
الأطعمة المناسبة
الأطعمة المناسبة خلال فصل الخريف .. واهم النصائح الغذائية ل
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اسماء محمد
فصل الخريف من اكثر الأوقات التى تحدث فيها تقلبات جوية مما يعرض الانسان للاصابة بكثير من الامراض خاصة المرتبطة بالجهاز التنفسى مثل البرد والانفلونزا والحساسية.

ويلعب الطعام دورا كبيرا فى حماية الجسم من امراض عديدة لذا نعرض لكم اهم الاطعمة التى تحمى من امراض الخريف وفقا لما ذكره موقع " nestacertified".
الحبوب الكاملة والبذور
تشمل المجموعة الغذائية المثالية الأخرى للسقوط الحبوب الكاملة والمغذية. تدعم هذه الأطعمة التغذية الجيدة والصحة بمستوياتها العالية من فيتامينات ب ، والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي. على عكس الحبوب المصنعة أو المكررة ، فإن الحبوب الكاملة غير المكررة تحافظ على الألياف التي تقلل الجوع وفيتامين E.

اطعمة الخريف 
الاطعمة التى يعد الخريف موسمها الاساسي  مهم جدا تناولها فى هذا التوقيت فهى مليئة بمضادات الأكسدة والألياف الطبيعية مثل براعم بروكسل واليقطين.

يقطين
اليقطين مليء بالألياف وبيتا كاروتين ، مما يخلق لونًا برتقاليًا نابضًا بالحياة . يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، وهو أمر رائع لبشرتك وعينيك. لتحقيق التوازن بين حلاوة اليقطين ، حاول إضافة الأعشاب اللذيذة ، مثل المريمية والكاري. 

البنجر
البنجر صالح للأكل من الخضر الورقية وصولا إلى الجذر بصلي الشكل. الأوراق تشبه السبانخ وهي لذيذة سوتيه. من المرجح أن يحمل متجر البقالة البنجر الأحمر ؛ قد يحتوي سوق المزارعين المحليين على أصناف أكثر إثارة للاهتمام. ينتج اللون الأحمر في البنجر عن مادة كيميائية نباتية تسمى بيتانين ، مما يجعل عصير البنجر بديلًا طبيعيًا لتلوين الطعام الأحمر. البنجر غني بالنترات الطبيعية وقد يساعد في دعم ضغط الدم الصحي. 

بطاطا 
البطاطا تتقدم على البطاطس من حيث الألياف وفيتامين أ. تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم وفيتامين سي. جربها كطبق جانبي للإفطار ، أو قدمها في أي وجبة. 

كرنب كالى
كوب واحد من الكرنب النيئ يحتوي على 8 سعرات حرارية فقط وهو محمل بالفيتامينات A و C و K بالإضافة إلى المنجنيز وتحمى من البرد. كرنب كالي رائع مقلي ومطبوخ في الحساء ، ولكنه خام ممتاز في السلطة. 

الكمثرى
الكمثرى هي الأكثر لذة في الخريف عندما تكون في ذروتها. الكمثرى فريدة من نوعها من حيث أنها لا تنضج على الشجرة. سوف تنضج في درجة حرارة الغرفة بعد قطفها. الكمثرى فاكهة خفيفة وحلوة ذات مركز ليفي. إنها غنية بمضادات الأكسدة الهامة ، الفلافونويد ، والألياف الغذائية وتحتوي على كل هذه العناصر الغذائية في حزمة خالية من الدهون وخالية من الكوليسترول و 100 سعر حراري. قد يساعد استهلاك الكمثرى في إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب إذا تم تناولها كجزء من نظام غذائي صحي شامل.

بامية
إنها رائعة في الأطباق المغذية. في جميع أنحاء العالم ، يعتز الطهاة بخصائص سماكة حبات البذور في أطباق من لويزيانا البامية إلى الكاري الهندي واليخنات الأخرى. إذا كنت ترغب في تقليل خاصية السماكة ، جرب البامية المقلية لفترة وجيزة. القرون غنية بفيتامينات K و C ، وهي مصدر جيد للألياف وحمض الفوليك وقليلة السعرات الحرارية. في السوق ، ابحث عن الانواع التي لا يزيد طولها عن 4 بوصات وتكون ذات لون أخضر ساطع وثابتة الملمس.

الجزر الأبيض
الجزر الأبيض له نفس شكل الجذر مثل الجزر ولكن مع اللحم الأبيض. عادة ما يتم تناولها مطبوخة ، ولكن يمكن أيضًا أن تؤكل نيئة. نصف كوب من الجزر الأبيض المطبوخ مليء بالألياف (3 جرام) ويحتوي على أكثر من 10 بالمائة من القيم اليومية لفيتامين سي وحمض الفوليك. 

التوت البري
قد يساعد التوت البري في الحماية من عدوى المسالك البولية. تحتوي على مركب يسمى proanthocyanidin والذي قد يمنع البكتيريا الضارة من الالتصاق بجدار المثانة، يمكن أن تؤكل التوت البري الطازج نيئًا ولكن غالبًا ما يتم طهيه. يعتبر التوت البري المجفف لذيذًا في سلطات الحبوب والخضروات ويقدم وجبة خفيفة صحية أثناء التنقل.
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