غياب العرق والطقس المنعش.. أسباب تجعل فصل الخريف مميزا

احتفل محبو الطقس البارد، ببداية فصل الخريف، والتي كانت أمس 23 سبتمبر، حيث كتب المئات منهم على مواقع التواصل الاجتماعي سعادتهم بانتهاء فصل الصيف واستقبال الخريف، ولكن ما الذي يجعله فصلا مميزا لهذا الحد؟.



ونشرت شبكة تليفزيون فيرجن ميديا الإيرلندية، تقريرا توضح فيه عدة أسباب تجعل الخريف فصلا مميزا للكثير، ففي بداية الخريف يصبح الطقس معتدلا لدرجة المثالية، ليس حارا كالصيف ولا شديد البرودة كطقس الشتاء، فالمناخ في هذا الفصل متوازن تماما ومنعشا.



الطقس المعتدل مناسب جدا لمحبي التنزه، وخلال الرحلة مع العائلة أو الأصدقاء سيرى الشخص مشهدا جماليا، حيث تتحول ألوان الطبيعة، فتصبح أوراق الأشجار باللون البرتقالي والأصفر، والشمس نارية وقت الغروب باللون الأحمر.



كذلك يعد هذا الطقس فرصة لكل محبي الموضة لارتداء الملابس المنمقة والأنيقة دون الحاجة لارتداء معطف ضخم كالشتاء، أوملابس خفيفة جدا بسبب العرق كالصيف، ولا يتكرر هذا الطقس الجميل إلا خلال شهرين فقط في العام خلال بداية فصلي الربيع والخريف فقط.



وعلى الرغم من أن تساقط أوراق الأشجار في الخريف قد يعد أمرا مزعجا للبعض إلا أنه فرصة للاطفال لكسر الرتابة والحصول على بعض المرح بهذه الأوراق الملونة.