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مرأة

كوب من هذا المشروب يوميًا يحارب نزلات البرد ويرفع مناعتك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين

يحتوي ماء الثوم على مركبات ذات خصائص طبية قوية ناتجة عن مركبات الكبريت التي تتكون عندما يتم تقطيع فص ثوم أو سحقه أو مضغه.. إليك فوائد ماء الثوم العديدة للصحة والبشرة يقدمها موقع برايت سايد

رفع المناعة
يعد الثوم المغلى غنى بمركبات الأليسين كما أنه غني بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز التى تساعد فى رفع المناعة

يقاوم نزلات البرد
على الجانب الآخر يقاوم الثوم نزلات البرد كما أن الثوم يحتوى على مكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

خفض ضغط الدم
وتعد أبرز فوائد ماء الثوم المغلى فائدته أيضًا فى خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر مُسببات الوفاة في العالم.

يُحارب  الشيخوخة
بعيدا عن فائدته للصحة يعد أبرز فوائد ماء الثوم للبشرة أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتساهم في عملية الشيخوخة.

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