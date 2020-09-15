خطوات التخلص من رائحة ماسك الثوم

وصفات الثوم من أسرع الوصفات التي تعمل على تطويل وتغذية الشعر في فترات قصيرة وسريعة، ولكنها تسبب رائحة نفاذة منفرة بسبب استخدام الثوم الطازج بها والذي يصعب التخلص من رائحته بسهولة، ولكننا اليوم سنقدم لكم خطوات التخلص من رائحة ماسكات الثوم من الشعر مع الاستفادة من فائدته، على طريقة الإعلامية رضوى الشربيني.







1 - الاهتمام بغسيل الشعر جيدًا بالشامبو أكثر من مرة للتخلص من بقايا ماسكات الثوم بالشعر ومن الأفضل استخدام شامبو برائحة عطرية قوية لتعطير رائحة الشعر والتخلص من الثوم.

2- الاهتمام بتدليك فروة الرأس وتمشيط الشعر خلال غسله وتنظيفه للتأكد من التخلص من بقايا الثوم من الرأس تمامًا ووصول الشامبو لجميع أجزاء الفروة والرأس.

3 - عمل حمام كريم برائحة عطرة لأنه يمكننا ترك الكريم على الشعر لفترة ومن ثم غسله مما يحسن رائحته.

4- من الأفضل استخدام سيرم أو كريم لترطيب الشعر والقضاء على بقايا رائحة الثوم من االشعر بعد الاستحمام وهو ما يزيد من لمعانه وتعطير رائحته.

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5- الاكتفاء بعمل ماسكات الثوم للشعر مرة أو مرتين فقط في الشهر تجنبًا لتهييج فروة الرأس وإصابتها بالحساسية وعدم ثبات رائحة الثوم لفترات طويلة في الشعر.