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مرأة

أضرار غير متوقعة .. احذري الإفراط فى تناول الثوم لهذه الأسباب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
الثوم
الثوم
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لمياء الياسين
 أضرار الأفراط فى تناول الثوم على الريق كثيرة  إليك أضرار الثوم على الريق يجب  أن تكوني على دراية بها، وفقا لموقع "shlop". 

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تغييرات في الرؤية

. قد يسبب تغييرات في الرؤية ونزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.

حرقة المعدة

  استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.

تسمم الكبد

الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

أضرار الثوم على الريق على القولون

 إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة. لذلك ، إذا كنت تعاني من الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.

أضرار الثوم على الريق على القلب

 بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب


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