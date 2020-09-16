أضرار غير متوقعة .. احذري الإفراط فى تناول الثوم لهذه الأسباب

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تغييرات في الرؤية

. قد يسبب تغييرات في الرؤية ونزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.

حرقة المعدة



استهلاك



تسمم الكبد استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.





الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.





أضرار الثوم على الريق على القولون











أضرار الثوم على الريق على القلب إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة. لذلك ، إذا كنت تعاني من الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.





بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب



