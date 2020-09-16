أضرار غير متوقعة .. احذري الإفراط فى تناول الثوم لهذه الأسباب

أضرار الأفراط فى تناول الثوم على الريق كثيرة إليك أضرار الثوم على الريق يجب أن تكوني على دراية بها، وفقا لموقع "shlop".
استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
تسمم الكبد
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تغييرات في الرؤية
. قد يسبب تغييرات في الرؤية ونزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.
حرقة المعدة
استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.
تسمم الكبد
الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.
أضرار الثوم على الريق على القولون
إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة. لذلك ، إذا كنت تعاني من الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.
أضرار الثوم على الريق على القلب
بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب