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مرأة

فوائد عديدة عند مزج الثوم مع زيت الزيتون

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
للثوم فوائد عديدة وتعتبر طريقة عمل زيت الزيتون مع الثوم من الطرق التقليدية في علاج الاوبئة والامراض وثبت أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم واستخدام زيت الزيتون بالثوم كعلاج تقليدي لأشياء مختلفة وتستخدم وصفة زيت الزيتون مع الثوم في علاج الكثير من المشاكل الصحية والتجميلية.

ويمكن استهلاك الثوم في أشكال عديدة أو حتى تحويله إلى زيت وإضافته إلى زيت الزيتون ليقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تنظيم ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول ولكن يمكن استخدامه كعلاج لمجموعة من مشاكلك اليومية العادية.

طريقة عمل الزيت الزيتون بالثوم يمكن أن تعمل هذة الخلطة على علاج حب الشباب فيحتوي الثوم على السيلينيوم ، الأليسين ، فيتامين سي ، النحاس والزنك ، وكلها يمكن أن تعزز صحة بشرتك.

ويعزز زيت الزيتون وزيت الثوم للزنك لذلك يمكن دمجهم معا والتحكم في إنتاج دهون الوجه وله خصائص مضادة للالتهابات وراحة البشرة، فعليك دمج بضع قطرات من زيت الزيتون مع الثوم في عبوة وضعه على وجهك واتركه يرتاح لمدة 10 دقائق ثم اشطفه بالماء البارد.
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