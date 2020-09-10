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مرأة

أضرار الثوم على القلب والكبد غير متوقعة.. تعرفى عليها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
الثوم
الثوم
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لمياء الياسين
رغم فوائده العديدة تعد  أضرار الثوم على الريق عديدة إليك أضرار الثوم على الريق للتخسيس و أضرار الثوم الريق على العين والمعدة والكبد. يجب أن تكونين على دراية بها وفقا لموقع " shlop":


أضرار الثوم  للعين

. قد يسبب تغييرات في الرؤية يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية. يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر

أضرار الثوم على الريق على المعدة

  استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة . لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.

أضرار الثوم على الريق على الكبد

 استهلاك الثوم بكميات كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم الكبد لأن الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

أضرار الثوم على الريق على القولون

يمكن أن يحدث الإسهال إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة. لذلك ، إذا كنت تعاني من الغازات ، قلل من كمية الثوم في طعامك.

أضرار الثوم على الريق على الكلى

أضرار الإفراط فى تناول  الثوم كثيرة فهو يتسبب فى أضرار على القلب والكبد

أضرار الثوم على الريق على القلب

الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف. أيضًا ، بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب

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