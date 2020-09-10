أضرار الثوم على القلب والكبد غير متوقعة.. تعرفى عليها









أضرار الثوم للعين

. قد يسبب تغييرات في الرؤية يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الثوم النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية. يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر





أضرار الثوم على الريق على المعدة

أضرار الثوم على الريق على الكبد





استهلاك الثوم بكميات كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم الكبد لأن الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

أضرار الثوم على الريق على القولون

أضرار الثوم على الريق على الكلى

أضرار الإفراط فى تناول الثوم كثيرة فهو يتسبب فى أضرار على القلب والكبد







أضرار الثوم على الريق على القلب





الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف. أيضًا ، بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب