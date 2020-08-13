أضرار الثوم على الكلى والقولون والقلب والكبد

يعتبر الثوم نباتا أصليا في آسيا الوسطى و يشتهر في أطباق البحر الأبيض المتوسط ، كما يوجد أيضًا بشكل شائع في المأكولات الآسيوية والأفريقية والأوروبية. حتى أن الثوم كان يستخدم في مصر القديمة لأغراض النكهة الطبية. ولخصائصه





وعلى الرغم من أن يتمتع الثوم بالعديد من الفوائد نتيجة احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية .





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- اضرار الثوم على الكلى

تزيد مدرات البول من كمية الصوديوم التي تدخل في البول ، ويمتص الملح الماء من الدم ، مما يقلل من كمية الدم في الدورة الدموية كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالأوعية الدموية في الكلى بجانب العديد من الأعضاء الحيوية الأخرى،و نظرًا لتلف الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم ، فإنها تكون أقل كفاءة في سعيها لتصفية المياه من مجرى الدم، فيعتقد البعض أن الثوم لديه القدرة على حماية الكلى من المعادن الثقيلة والسموم البيئية الأخرى ولكن وجدت دراسة أجريت في الأردن أن الثوم قد يقلل من تركيزات الكادميوم والرصاص في الكلى والكبد والقلب والدم والطحال.





- اضرار الثوم على القلب

قالت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور، أن لا يوجد الكثير من الأدلة القوية لدعم الفوائد الصحية للثوم ، ولكن أظهرت بعض الأبحاث انخفاضًا في ضغط الدم نتيجة لاستهلاك الثوم. ومع ذلك ، فقد استند هذا البحث إلى الأشخاص الذين تناولوا مستخلصات الثوم أو مسحوق الثوم ، لذلك كانوا يحصلون على كمية قياسية من المركبات النشطة ربما أكثر بكثير من فصوص الثوم التي تطبخ بها، يمكن أن يضيف الثوم نكهة إلى الوجبات دون إضافة الملح. ولكن لمواجهة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية ، من المهم التفكير في نظامك الغذائي ككل ، بدلًا من مكون واحد. لا تعتمد على الثوم وحده لتقليل المخاطر.





- اضرار الثوم على العين

رغم أن الثوم غذاء جيد لصحة إل أنه يسبب أضرارًا للبصر، حيث يقال أن الأشخاص الذين يحبون أكل الثوم سيشعرون بدفن البصر ، وانخفاض البصر وكذلك فقدان الذاكرة عند دخولهم سن الخمسين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر ، يجب عليهم أيضًا تجنب تناول الثوم ، تناول الكثير من الثوم يمكن أن يضر بالكبد ويضر عينيك وبالأخص المصابين بأمراض العيون ، ويجب ألا يأكلوا الثوم بالأضافة إلى ذلك سيكون لديهم انخفاض في الرؤية وطنين الأذن والدوار وفقدان الذاكرة وأعراض أخرى و يعتقد العلماء أن تناول فص ثوم غير مطبوخ في اليوم أمر مناسب ، وإذا تم طهي الثوم يكفي فصين أو ثلاثة فصوص.





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- اضرار الثوم على القولون

أكدت العديد من الابحاث و الدراسات أن تناول الثوم بشكل منتظم يؤثر على القولون العصبي ويهيجه، لذلك ينصح بتناوله مع الحليب الطازج أو الزبادي، حتى لا تؤثر حرقته على أنسجة معدة مريض القولون.





- اضرار الثوم على الكبد

بالرغم من فوائد الثوم الصحية التي يوفرها الثوم للجسم نتيجة احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة بطريقة مفرطة قد يسبب الإصابة ببعض الآثار الجانبية، حيث أن ذلك قد يسبب تلف الكبد، وقد يؤدي إلى تسمم الكبد أيضًا، أظهرت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها على الفئران أنه عند تناول الثوم بكميات كبيرة وجرعات مرتفعة تصل إلى 0.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا فإن ذلك قد يؤدي إلى تلف الكبد، بينما يعتبر تناول جرعات صغيرة من الثوم يتراوح مقدارها ما بين 0.1 جرام إلى 0.25 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم بشكل يومي آمن على الكبد.





- اضرار الثوم على الريق

أشارت احدى الدراسات إلى أن تناول الثوم على الريق يتسبب في الكثير من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل الغثيان ظهور الروائح الكريهة للجسم والنفس، يعمل الثوم على زيادة الاحساس بالصداع والتعرق ويرفع من درجة الحرارة، ويساعد في تهيج الجلد وظهور الحكة، ويعمل على حدوث التورمات الدموية والحروق الكيميائية لبعض الأفراد في حالة الإكثار من تناوله.









- اضرار الثوم على المعدة

الثوم يمكن أن يكون طريقة ممتازة لتذوق طبق وجعله أكثر صحة ، إلا أنه يمكن أن يسبب أيضًا آلامًا في البطن وأعراضًا أخرى غير مرغوب فيها لدى بعض الأشخاص، عندما يتناول الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي أطعمة معينة مثل الثوم ، فقد يعانون من أعراض معدية معوية مثل التشنج في البطن والانتفاخ وإسهال.





- اضرار الثوم للحامل

يعتبر اضافة الثوم على الطعام ثناء الطهى من الطرق الأمنة التى لا تؤثر على الحامل ولكن عند إفراط المرأة الحامل فى الثوم ، قد تصاب بالعديد من الأعراض الجانبية مثل حدوث نزيف أثناء عملية الولادة، إذا تمت من خلال العملية الجراحية وقد تتسبب في أضرار بالغة للحامل لذلك يجب أن تكون الكمية ما بين 2 إلى 4 فصوص ويجب الحذر من أن يتم تناول الثوم قبل الولادة بفترة قصيرة، أو بعد عملية الولادة مباشرة.



