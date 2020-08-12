فوائد الثوم ... للشعر و الكلى و التخسيس

فوائد الثوم من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وذلك لأن الثوم من الأطعمة التي لا غني عنها و يعشق العديد إضافته على مختلف الأكلات فهو يضفى مذاقا شهيا و لذيذا على الطعام.





ونظرا لـ فوائد الثوم يقوم البعض بأستخدام الثوم في العديد من الوصفات العلاجية المختلفة فهو يساهم بشكل كبير فى التخفيف وعلاج الكثير من الأمراض.





- فوائد الثوم على الريق

يحرص العديد من الأشخاص على تناول الثوم على الريق نظرا لما يحتويه من فوائد صحية، حيث يعمل تناول الثوم على الريق على التخلص من الوزن الزائد فهو يحتوي على عناصر غذائية تساعد على حرق الدهون الزائدة.





ومن فوائد الثوم على الريق أنه يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويكافح الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك يقي من الإصابة بـ السرطان، يحارب الالتهابات .. الثوم مضاد حيوي طبيعي كبير، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم و ينقي الدم.





كما يساعد تناول الثوم على الريق فى التخلص من مشاكل الهضم و زيادة صحة الأمعاء وتحسين صحة الكبد والمثانة والكلى.





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- فوائد الثوم للشعر

كشف حسام المراغى، خبير العناية بالبشرة والشعر، عن أبرز فوائد الثوم للشعر التى تدفعك لاستخدامه واستخدام الثوم بشكل مستمر حتى تتخلص من أغلب الشعر ، ومن فوائد الثوم للشعر تغذية بصيلات الشعر وتقوية الشعر من الجذور كما يساعد علي تكثيف الشعر ويمنع تساقط الشعر يعمل على تطويل الشعر ويحارب قشرة الشعر، كما أنه حفز إنتاج الكولاحين المفيد لنمو الشعر، وينشط الدورة الدموية لبصيلات الشعر وزيادة نموه .





- فوائد الثوم قبل النوم

لا يعلم الكثير من الأشخاص أن تناول الثوم قبل النوم يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يعمل الثوم على تعزيز وظيفة جهاز المناعة ويحمى من الأصابة بنزلات البرد، كما يحسن مستويات الكوليسترول في الدم.





ومن فوائد الثوم قبل النوم أنه يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.يقلل الثوم من خطر مرض الزهايمر والخرف، يحسن صحة العظام، زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، يحد من التهاب البروستاتا عند الرجال.





- فوائد الثوم على الريق للتخسيس

يعمل الثوم وخصوصأ عند تناوله على الريق على حرق الدهون المتراكمة في أنحاء متفرقة من الجسم، إن بلع فص ثوم يوميًّا يعمل على إزالة الكرش، تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على تنظيم الجهاز الهضمي، يوازن بين سرعة تشغيل الأمعاء ويساعد على إعطاء شعور بالشبع، وقمع الجوع ويعطي الطاقة للجسم.





- ما فوائد الثوم وزيت الزيتون للجنس

زيت الزيتون والثوم كلاهما عناصر طبيعية غنية بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية، ويتم تعزيز هذه الفوائد عند تضمينهما معًا في النظام الغذائي، كما اكدت دراسة هولندية أن الثوم يحفز الرغبة الجنسية للرجل والمرأة وذلك لاعتباره منشطا جنسيا طبيعيا، حيث يساعد الثوم في تحسين نشاط الدورة الدموية ويحفز الوظائف الجنسية على القيام بدورها بشكل جيد وفعال. لذلك عند تناولك للثوم ستلاحظ زيادة في قدرتك الجنسية عن المعتاد.









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- فوائد الثوم مع العسل

كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التي تكمن فى مزيج الثوم مع العسل، وقد أفاد بأن يساهم مزيج الثوم و العسل فى خفض الإصابة بأمراض الشرايين تخثر الدم ومحاربة الزكام ونزلات البرد والأعراض المختلفة أنهما يساهمان في خفض مستوى السكري بالدم وخفض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول و التخلص من الوزن الزائد كما يعالج الإرهاق والربو والكحة وآلم الصدر والدوخة .





- فوائد الثوم للكلى

يقدم الثوم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية التي تؤثر على العديد من أنظمة الجسم وقد ثبت أن مستحضرات الثوم تخفض الكوليسترول الكلي وخاصة الكوليسترول الضار عند تناولها لفترة أكثر من شهرين ويستخدم الثوم عادة لزيادة صحة المناعة بشكل عام ، ولخصائصه المضادة للأكسدة ومع ذلك ، فقد أشارت الأدلة الحديثة إلى أنه يمكن استخدام الثوم لتعزيز صحة الكلى بشكل عام بسبب خصائصه المدرة للبول.



