خبير يكشف فوائد الثوم والكركم فى تقوية المناعة.. فيديو

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن الأعشاب المفيدة فى تقوية المناعة فى مواجهة فيروس كورونا





وأضاف مصباح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" الكركم العادي عندما يتم تحويله لحبوب يكون له تركيب معين يساعد فى تقوية المناعة، وكذلك الثوم".





وحذر أستاذ المناعة المواطنين من التكالب على شراء الأعشاب، موضحا:" إستخدام الأعشاب بطريقة عشوائية يتسبب فى أضرار".





ونوه مصباح إلى أن الثقافة الخاطئة لدى المواطنين هى سبب التكالب على شراء الأعشاب، مشددا على ضرورة إستشارة الأطباء.