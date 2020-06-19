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أخبار البلد

الصحة: 5 إرشادات لغسيل الملابس في زمن كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:58 م
هاله زايد
هاله زايد
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محمد غالى
أصدرت وزاره الصحه تقريرا عن  كيفيه غسل الملابس و تجفيفها اذا كان هناك شخص في اسرتك مصابا، او لديه اشتباه بمرض "كوفيد 19".

واوضحت الوزارة، 5 إرشادات لكيفية غسيل الملابس وتجفيفها، كالتالي:

١- غسل ملابس المريض ومناشفه واغطيه سريره علي انفراد ان امكن، وارتداء قفازات متينه قبل لمسها.

٢- لا تحمل ابدا اغطيه السرير الملوثه على جسدك، وضعها في وعاء أو أي شيء مضاد للتسرب، وعليها علامه واضحة، مثل الكيس.

٣- اكشط الافرازات الصلبه مثل القيء باداه مسطحه ومتينه، وتخلص منها فى مرحاض المريض.

٤- اغسل اغطيه السرير وطهرها في الغساله على درجه حراره تتراوح بين 60 و90 درجه مئويه باستخدام منظف الغسيل او انقع الاغطيه في الماء الساخن والصابون داخل برميل كبير واستخدم عصى للتحريك مع تجنب (الطرطشه) وفي حال عدم توفر الماء الساخن انقع الاغطيه في الكلور المخفف بنسبه ٥٠.٠ لمده 30 دقيقه تقريبا ثم شطفها بالماء النظيف وتركها لتجف في الشمس.

٥- اغسل يديك جيدا بعد الانتهاء من هذه العمليه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد
نسخة ايفون
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