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أخبار البلد

200 اشتباه بفيروس كورونا بين أطباء الأسنان بينهم 76 حالة إيجابية وشهيدين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:16 م
الدكتور ايهاب هيكل،
الدكتور ايهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان
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محمد غالي
أعلن الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن لجنة إدارة الأزمات لفيروس كورونا، رصدت 200 حالة اشتباه للفيروس من أطباء الأسنان.


وأكد عضو المجلس في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن إجمالي الحالات الإيجابية لفيروس كورونا 76 حالة، بالإضافة إلى حالتي وفاة.


وأفاد هيكل، أن أسماء شهداء الاطباء الاسنان هم، الشهيد الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء، والشهيد الثاني هو الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظى بالقصر العيني.


وأشار عضو المجلس، إلى أن تقرير  لجنة إدارة الأزمات لفيروس كورونا، استقبل 1112 رسالة للاستفسار عن لجنة إدارة الأزمات.
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