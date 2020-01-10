فوائد تناول حبات من الثوم مع كأس حليب على الريق

نجد العديد من الوصفات المهمة ولكن نتجاهلها ولن نتعرف على فوائدها وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي وصفة بسيطة يجهلها الكثير وهذه الوصفة تحتاج إلى عصر حبات من الثوم مع كأس حليب متوسط، ويشرب على الريق يوميًا لمدة شهر كامل ، وتكرر الوصفة كل شهرين مرة.

1- يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب .

2- يقوي جهاز المناعة جدًا ويقضي على جميع الفيروسات.

3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع انواعها .

4- يعالج التهابات البروستات وتضخمها .

5- يقضي على التهابات اللوز والغدد .

6- يمنع إصابات الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت .

7- يخفض الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون .

8- يصفي الدم من السموم ويمنع حصول التسمم بالأكل وغيره .