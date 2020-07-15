يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن الثوم يحتوي على مادة الأليسين تقضي على الخلايا السرطانية دون إيذاء الخلايا السليمة ، كما تقلل نمو الخلايا السرطانية ، وتجعلها تقضي على نفسها ، ومضاد لتكاثر هذه الخلايا.





وأشار السعيد إلى أن الثوم يحمي من المواد الكيميائية وأضرارها التي تزيد فرص السرطان، ويحفز الالتهام الذاتي للخلايا السرطانية في خلايا الكبد.





وأكد باهر السعيد على فوائد الثوم وأنه يقوي المناعة ويحمي من السرطان، ونصح بتناول الثوم على الريق صباحًا مع كوب ماء، أو تناوله مكمل غذائي بشكل يومي لكن أصحاب الضغط المنخفض يفضل الإقلال منه.

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، أن الثوم له قدرة على الوقاية من السرطان، ومضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات ولا يقتل البكتيريا النافعة بالجسم ، ومضاد فيروسي هام ويقوي المناعة .