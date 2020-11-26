في ذكرى ميلاد كوثر العسال.. قصة انهيار واكتئاب زوجها بعد وفاتها

تحل اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كوثر العسال، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، ورحلت في 29 سبتمبر عام 2013، عن عمر يناهز 73 عامًا.





حصلت العسال علي شهادة الثقافة عام 1942 ثم التحقت بالمجال الفني من خلال فرقة إسماعيل ياسين لتؤدي معه أدوارا كوميدية تنوعت أدوارها لتتألق دائما في الأدوار الثانية فلم تحصل يوما على البطولة المطلقة ومع ذلك كانت بصماتها واضحة في أي عمل يسند إليها.





بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحدي عام 1964 وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم حافية علي جسر الذهب ونحن لا نزرع الشوك وشيء من الخوف وانف وثلاث عيون والإرهاب ومين يقدر علي عزيزة والحرام والوديعة.

كما تألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها أوراق الورد والقاهرة والناس واهل الطريق وبنات الثانوية ولن أعيش في جلباب أبي وقالب الخبز ينتصر أحيانا حيث اعتزلت المجال الفني نهائيا بعد نجاحها وتألقها في مسلسل «لن أعيش في جلباب ابي» عام 1996.





كوثر العسال تزوجت من الفنان عبد المنعم إبراهيم لتكون هي زوجته الرابعة وآخر زوجاته، لتستمر معه في حياة مستقرة لمدة 20 عاما إلى أن رحل.

وبعد وفاة عبد المنعم إبراهيم، تزوجت كوثر العسال من الفنان الراحل محمد وفيق الذي عاش معها حياة سعيدة وعندما قربت نهايتها ظل مكتئبا حزينا.

وفي يوم وداع كوثر العسال انهار زوجها محمد وفيق لفراقها؛ ما جعل زملائه في المجال يحرصون على الوقوف بجانبه في أزمته، حيث شهد عزاؤها الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضورا كبيرا من الفنانين والعاملين بالوسط الفني.



