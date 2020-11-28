دراسة: الحوامل أقل عرضه 15 مرة للوفاة من كورونا

سجلت أعداد حالات الإصابة والوفيات بكوفيد -19 مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم ، مع عدم وجود مؤشرات على انخفاض كبير في أي وقت قريب.

أصيب أكثر من 61 مليون شخص بعدوى SARS-CoV-2 في جميع أنحاء العالم ، وتوفي أكثر من 1.4 مليون شخص بسبب COVID-19.

في غضون ذلك ، يواصل العلماء البحث عن طرق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ومعدلات الوفيات الناتجة عنه.

يفكر الباحثون بانتظام في الروابط بين COVID-19 والعوامل المؤثرة المحتملة.

وقام الأستاذ المساعد في الطب النفسي بجامعة إلينوي في شيكاغو ، غرازيانو بينا ، بمراجعة الأبحاث الحالية حول الدور الذي قد تلعبه الهرمونات الجنسية في تفسير ارتفاع معدل وفيات COVID-19 بين الذكور ، مقارنة بالإناث.

نُشرت نتائجه في مجلة Trends in Endocrinology & Metabolism ،يمكن أن يصاب الأشخاص الأصحاء بـ COVID-19 بشكل حاد ، ولكن عادة ما يكون للمرض تأثير أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة موجودة مسبقًا أو الأشخاص في مجموعات سكانية محددة.

كبار السن ، على سبيل المثال ، يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 بشكل متكرر أكثر من الشباب ولديهم معدل وفيات أعلى. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، مثل مرض السكري ، من مضاعفات أكثر خطورة من COVID-19.

أحد الاتجاهات التي ظهرت هو ميل الذكور إلى تجربة أكثر صعوبة مع المرض من الإناث.

وفقًا للنتائج التي نُشرت في وقت سابق في Frontiers in Public Health ، يميل الرجال إلى أن يكون لديهم أعراض ومضاعفات أكثر حدة من COVID-19 من النساء.

تبلغ نسبة وفيات COVID-19 بين الرجال والنساء 1.35 . هذا يعني أنه مقابل كل 100 امرأة تموت ، سيموت 135 رجلًا بسبب المرض. ترتفع النسبة وتنخفض مع تقدم العمر ، وتبلغ ذروتها عند 2.56 في الفئة العمرية 60-69.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد فرق كبير في عدد الرجال المصابين بـ SARS-CoV-2 ، مقارنة بعدد النساء المصابات بالعدوى.

الستيرويدات الإنجابية ، والمعروفة أيضًا باسم الهرمونات الجنسية ، تلعب دورًا مهمًا في الجسم. وتشمل الهرمونات الجنسية الأنثوية الإستروجين و البروجسترون .

لا تعتبر المنشطات الجنسية للإناث ضرورية للتكاثر فحسب ، بل إن نسبتها إلى هرمون التستوستيرون قد تساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تؤثر مستويات هرمون الجنس أيضًا على الوظيفة الإدراكية والمزاج.

تضمن مؤلف هذه المراجعة تحليلات للإستروجين والبروجستيرون والستيرويد الجنسي الوبيريجنانولون في بحثه.

"يمكن للبروجسترون والألوبريجنانولون منع رد الفعل المفرط للجهاز الالتهابي ، وقمعه وتجنب الإفراط في التعبير عن السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ،" كما يقول، يعتقد Pinna أن المنشطات الجنسية للإناث هي عامل في الحماية من COVID-19. يكتب عن الحالات التي كانت فيها النساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس COVID-19 كن غالبًا بدون أعراض أو ظهرت عليهن أعراض خفيفة عند وصولهن للولادة.

ومع ذلك ، بعد الولادة وتعرض النساء لانخفاض في مستويات الهرمون ، سرعان ما ظهرت عليهن أعراض حادة من COVID-19.

استخدم Pinna هذه الملاحظة لاستكشاف الفرق بين شدة أعراض COVID-19 لدى الرجال والنساء.

توضح الباحثة: "الهرمونات التي تساعد على استمرار الحمل ، مثل البروجسترون ، تتركز 100 مرة أكثر في الثلث الثالث من الحمل. استراديول ، ألوبريغنانولون ، وبروجستيرون جميعها لها وظائف مهمة مضادة للالتهابات وتشارك في إعادة ضبط جهاز المناعة. "

"يشير هذا إلى أن النساء الحوامل قد ظهرت عليهن أعراض ، وقد تم إدخال بعضهن إلى [وحدة العناية المركزة] ، بعد ولادة أطفالهن بسبب الانخفاض السريع في هذه الهرمونات ،" يلاحظ بينا.

"النساء الحوامل أقل عرضة 15 مرة للوفاة من COVID من النساء الأخريات، عادةً ما يكون لدى النساء الحوامل المصابات بـ COVID-19 نتائج أفضل من النساء غير الحوامل ، ويعتقد الباحث أن هذا يوضح سبب أداء النساء بشكل عام أفضل من الرجال.

"توفر هذه الملاحظة لدى النساء الحوامل خلفية علمية مهمة ، ليس فقط فيما يتعلق بالسبب الذي يجعل النساء أكثر حماية من الرجال ، ولكن أيضًا لماذا يكون كبار السن أقل حماية من الأشخاص الأصغر سنًا - لأننا نعلم أنه كلما تقدمت في السن ، كلما انخفضت هرموناتك ، "يقول مؤلف المراجعة.

يعتقد Pinna أن المزيد من الأبحاث يجب أن تستكشف علاجات خاصة بالجنس لـ COVID-19. كتب بينا: "هناك حاجة ملحة لتطوير علاجات جديدة وفعالة والكشف عن عوامل الخطر البيولوجية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر"، يسلط الاستعراض الضوء أيضًا على أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في الحماية من COVID-19.

يقول بينا: "التغذية مهمة جدًا ، ولم يكن هناك الكثير من الحديث عنها". "إنه أمر مهم لأنه شيء يمكننا الاعتناء به كل يوم لتعزيز جهاز المناعة وتقوية أجسامنا ضد COVID."

يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من مستويات الهرمونات الجنسية. على سبيل المثال ، يمكن لفول الصويا والعدس والبقوليات زيادة مستويات هرمون الاستروجين.