ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:46 م
حياة عبد العزيز
 كشفت دراسة جديدة أن عند إصابة الأشخاص بالفيروس التاجي كورونا، تكون الأعراض خفيفة في البداية ولكن تشتد خطورتها مع الوقت، وذلك يرجع لعدة أمور.
إقرأ أيضا 
وأشارت الدراسة أن حتى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة يعانون من أعراض شديدة، وظل العلماء يناقشون لفترة طويلة أن الأشخاص الذين يتعاملون مع العدوى باستخفاف يمكن أن ينتهي بهم الأمر بمعاناة كبيرة، حتى أعراض المرض لا تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تنتقل من خفيفة إلى سيئة إلى أسوأ، إنه أحد الأسباب التي تجعل كل مريض COVID-19، بغض النظر عن مدى صحته، يحتاج إلى مراقبة العلامات بدقة شديدة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكشف موقع "timesofindia"، نخبرك بأسباب لكيفية تطور فيروس كورونا COVID-19 من معتدل إلى شديد ، مما يعرض صحتك للخطر:




1- عاصفة السيتوكين

تظل عاصفة السيتوكين واحدة من أكثر العواقب المهددة لعدوى فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن يكون أيضًا أحد الأسباب "الصامتة" لتطور عدوى فيروس كورونا من معتدل إلى مشكلة محتملة.

في حين أن أنظمة المناعة في الجسم تعمل بحماسة مفرطة في تصعيد استجابة مناعية قوية، في بعض الأحيان ، يمكن أن تتجاوز الحد وتؤدي إلى اضطراب في المناعة الذاتية، مما قد يجعل جهاز المناعة في الجسم يهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ.

وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في تدهور الأعضاء الحيوية ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بردود فعل شديدة، من الالتهاب السريع والتهاب الرئة والالتهاب الرئوي وآلام العضلات الشديدة وضيق التنفس، وجميعها تتطلب عناية طبية عاجلة وحرجة وعناية مركزة ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فشل الأعضاء والموت. 

وفقًا للخبراء الطبيين ، فإن مرضى COVID-19 الذين يعانون من عاصفة خلوية قد يعانون من الحمى والصداع والنوبات المنهكة ويتحولون إلى مرض أكثر مما كانوا عليه من قبل.




2- قلة الأكسجين في الجسم

يبقى الجهاز التنفسي أحد أكثر الأعضاء تضررًا بشدة من فيروس سارس COV-2. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان إمدادات الأكسجين إلى الرئتين وتحفيز أعراض مثل ضيق التنفس وصعوبة التنفس. تعتبر مستويات الأكسجين التي تقل عن 90 علامة تحذير.

ومع ذلك في كثير من الحالات، حتى لو انخفضت مستويات الأكسجين بشدة ، لا يظهر الجسم أي علامات واضحة على التدهور، قد يكون من الصعب على المرضى إدراك أنهم يمرون ببعض أشكال الصعوبة، فقط قبل أن تنتهي المشكلة بالتسبب في ضرر محتمل، يُعرف الأطباء باسم `` نقص الأكسجة السعيد '' ، ويصف الأطباء أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الالتهابات الخفيفة شديدة ، ويؤدي أيضًا إلى زيادة في الاستشفاء ، حيث يقترب المرضى من المساعدة الطبية فقط عندما تزداد حدة المرض.




3- العوامل الخارجية 

تؤدي العوامل البيئية الخارجية أيضًا إلى جعل تشخيص COVID-19 مخيفًا، تتسبب مشاكل التلوث، ودرجات الحرارة الباردة في اشتعال اضطرابات الجهاز التنفسي، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل مزمنة ، حتى حالة بسيطة من فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن تتحول إلى مشكلة.

يتسبب تلوث الهواء أيضًا في حدوث أضرار تبعية للرئتين، ويقلل من المناعة، ويؤدي إلى تفاقم الالتهاب، حيث كان تلوث الهواء المروع مسؤولًا أيضًا عن ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بـ COVID-19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 احتياطات للسلامة.. مضاعفات خطيرة تستمر مع مصابى كورونا بعد الشفاء

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

هل فيتامين د يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

دراسة صادمة .. كورونا يدمر هرمون الذكورة عند الرجال

بعد تحذير الصحة العالمية لأصحاب السمنة من الإصابة بكورونا.. اعرف الأسباب

لماذا يصاب مرضى كورونا بأعراض طويلة المدى بعد الشفاء؟.. دراسة تجيب

ترشيحاتنا

رئيس سموحة يعلن إسقاط 400 عضوية.. اعرف السبب

مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

اكتشفوا قنابل .. تدخل عاجل من الجيش الإيطالي في ملعب نادي روما

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار دايت وفوائدها

الديهي: جنوب السودان أصبح خيارا استراتيجيا لمصر في حل أزمة سد النهضة

Advertisements

توابع خسارة اللقب الأفريقى.. مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

شفاء وليد سليمان من كورونا.. وعبدالحفيظ يوضح موقفه من المشاركة في كأس مصر

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يكشف عن شرط تأجيل مباريات الدورى الجديد

وزير الرياضة يكشف رد فعل نجل مرتضى منصور عقب فوز الأهلي

توتر العلاقة بين صلاح وكلوب.. الفرعون يغادر الملعب غاضبا ويرفض مصافحة الألماني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي بإطلالة مثيرة تخطف الانظار

دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار دايت وفوائدها