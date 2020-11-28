دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

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تفاصيل حمية البروتين السحري .. ينسف الوزن بسرعة وأشارت الدراسة أن حتى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مصاحبة يعانون من أعراض شديدة، وظل العلماء يناقشون لفترة طويلة أن الأشخاص الذين يتعاملون مع العدوى باستخفاف يمكن أن ينتهي بهم الأمر بمعاناة كبيرة، حتى أعراض المرض لا تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تنتقل من خفيفة إلى سيئة إلى أسوأ، إنه أحد الأسباب التي تجعل كل مريض COVID-19، بغض النظر عن مدى صحته، يحتاج إلى مراقبة العلامات بدقة شديدة واتخاذ الإجراءات المناسبة.





وكشف موقع "timesofindia"، نخبرك بأسباب لكيفية تطور فيروس كورونا COVID-19 من معتدل إلى شديد ، مما يعرض صحتك للخطر:

















1- عاصفة السيتوكين





تظل عاصفة السيتوكين واحدة من أكثر العواقب المهددة لعدوى فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن يكون أيضًا أحد الأسباب "الصامتة" لتطور عدوى فيروس كورونا من معتدل إلى مشكلة محتملة.





في حين أن أنظمة المناعة في الجسم تعمل بحماسة مفرطة في تصعيد استجابة مناعية قوية، في بعض الأحيان ، يمكن أن تتجاوز الحد وتؤدي إلى اضطراب في المناعة الذاتية، مما قد يجعل جهاز المناعة في الجسم يهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ.





وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في تدهور الأعضاء الحيوية ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بردود فعل شديدة، من الالتهاب السريع والتهاب الرئة والالتهاب الرئوي وآلام العضلات الشديدة وضيق التنفس، وجميعها تتطلب عناية طبية عاجلة وحرجة وعناية مركزة ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فشل الأعضاء والموت.





وفقًا للخبراء الطبيين ، فإن مرضى COVID-19 الذين يعانون من عاصفة خلوية قد يعانون من الحمى والصداع والنوبات المنهكة ويتحولون إلى مرض أكثر مما كانوا عليه من قبل.

















2- قلة الأكسجين في الجسم





يبقى الجهاز التنفسي أحد أكثر الأعضاء تضررًا بشدة من فيروس سارس COV-2. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان إمدادات الأكسجين إلى الرئتين وتحفيز أعراض مثل ضيق التنفس وصعوبة التنفس. تعتبر مستويات الأكسجين التي تقل عن 90 علامة تحذير.





ومع ذلك في كثير من الحالات، حتى لو انخفضت مستويات الأكسجين بشدة ، لا يظهر الجسم أي علامات واضحة على التدهور، قد يكون من الصعب على المرضى إدراك أنهم يمرون ببعض أشكال الصعوبة، فقط قبل أن تنتهي المشكلة بالتسبب في ضرر محتمل، يُعرف الأطباء باسم `` نقص الأكسجة السعيد '' ، ويصف الأطباء أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الالتهابات الخفيفة شديدة ، ويؤدي أيضًا إلى زيادة في الاستشفاء ، حيث يقترب المرضى من المساعدة الطبية فقط عندما تزداد حدة المرض.

















3- العوامل الخارجية





تؤدي العوامل البيئية الخارجية أيضًا إلى جعل تشخيص COVID-19 مخيفًا، تتسبب مشاكل التلوث، ودرجات الحرارة الباردة في اشتعال اضطرابات الجهاز التنفسي، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل مزمنة ، حتى حالة بسيطة من فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن تتحول إلى مشكلة.





يتسبب تلوث الهواء أيضًا في حدوث أضرار تبعية للرئتين، ويقلل من المناعة، ويؤدي إلى تفاقم الالتهاب، حيث كان تلوث الهواء المروع مسؤولًا أيضًا عن ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بـ COVID-19.