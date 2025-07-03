توزيع أوراق إجابة الكيمياء والجغرافيا بلجان الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل بدء الامتحان

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، توزيع أوراق إجابة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحان الثانوية العامة 2025 أنه تم التواصل مع جميع المديريات للإطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواعيد المحددة

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية، و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية ، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن عدم توقف امتحانات الثانوية العامة 2025 أثناء إجازة 30 يوليو المقررة من رئيس الوزاراء للدولة بأكملها ، هو أن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نص على أن يكون الخميس الموافق 3 يوليو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مشدداً على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

وزير التعليم : الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتابع مجريات سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، كما أن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وشدد الوزير على أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.