أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025

شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا.

وأكد عدد من التجار أن السوق تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة.

أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

حديد عز

40350 جنيهًا

حديد بشاي

38500 جنيه

حديد المصريين

38000 جنيه

حديد العتال

39000 جنيه

حديد المراكبي

37500 جنيه

حديد الكومي

35000 جنيه

حديد العشري

36200 جنيه

حديد المعادي

36000 جنيه

حديد الجيوشي

37000 جنيه

حديد بيانكو

37500 جنيه

حديد مصر ستيل

34000 جنيه

حديد سرحان

34500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

أسمنت المسلح

3950 جنيهًا

أسمنت النصر

3850 جنيهًا

أسمنت وادي النيل

3800 جنيه

أسمنت لافارج

3900 جنيه

أسمنت السويدي

3920 جنيهًا

أسمنت حلوان

3470 جنيهًا

أسمنت السويس

3450 جنيهًا

أسمنت الفهد

3350 جنيهًا

أسمنت المصريين

3400 جنيه

أسمنت أسيوط

3500 جنيه

أسمنت العسكري

3600 جنيه

أسمنت سيناء

3450 جنيهًا

الأسمنت الأبيض

من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.