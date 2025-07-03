وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس

واصلت أسعار العملات العربية، تراجعها في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأغلي عالميا انخفاضا بقيمة 68 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس

بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 161 جنيه.

سعر البيع: 162.07 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 13.10جنيه.

سعر البيع: 13.17 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 13.41 جنيه.

سعر البيع: 13.45 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 129.44 جنيه.

سعر البيع : 131.06 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 12.51 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 69.03 جنيه.

سعر البيع: 69.70 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 126.80 جنيه.

سعر البيع: 128.33 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.