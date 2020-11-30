بدء تطبيق منظومة السداد الإلكتروني للمصروفات بالجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن بدء تطبيق منظومة السداد الالكتروني للمصروفات الدراسية ، وذلك من خلال حساب الطالب الشخصي على النظام الالكتروني الخاص بالجامعة ، حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من خلال الفيزا الخاصة بالطلاب دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.





ياتي ذلك في إطار سياسة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي بالجامعة ، وإضافة عمولة لصالح البنك بنسبة 1% على كل عملية إيداع .





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كما أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن تفعيل الحسابات الخاصة بطلاب كلية طب الفم والاسنان للدخول على البرنامج الخاص بالجامعة والذي يتيح للطلاب العديد من الخدمات الاتية :-

تسجيل وإضافة وحذف المقررات الدراسية ، وذلك بدءا من الفصل الدراسي القادم (ربيع 2021) طبقا للأجندة الدراسية للجامعة .

. طباعة استمارة تسجيل المواد الدراسية

. التواصل مع إدارة الكلية عنت طريق صندوق الوارد

سداد المصروفات الدراسية أونلاين .

وقد أكدت الجامعة عللى ضرورة قيام الطلاب بفحص البريد الوارد على حساب البريد الالكتروني الجامعي للطالب للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة .

ويقوم الطالب بالدخول على موقع الجامعة وتكون كلمة المرور خاصة بالطالب ولا يجي ألا يعرفها أحد غيره .

وكانت الجامعة المصرية الروسية قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد متخصص في مجال الروبوتات ومنظومة التحكم الالي ، ويتم إرسال السيرة الذاتية وصورة المؤهل الدراسي عبر هذا الرابط :

[email protected]

ويشترط في كتابة البريد أن كتابة الكود (24) بدون أي كلمات تعريفية أو حروف أخرى في خانة الموضوع ، كما نوهت إدارة الكلية أنه لن يتم النظر في السيرة الذاتية المرسلة في غير التخصص والشروط المطلوبة ، ويكون اخر موعد لتلقي طلبات التقديم يوم الاثنين الموافق 30/11/2020

كما تقرر فتح باب التقدم لكليتي (الهندسة - الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021 حيث تقبل كلية الهندسة الطلاب الذين لا يقل مجموعهم عن 80% وتتميز الكلية بوجود البرامج الدراسية الآتية:

- برنامج الهندسة المعمارية (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)

- برنامج هندسة الاتصالات

- برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)

- برنامج هندسة التشييد (معتمد من اتحاد المهندسين العرب)