240 ألف وحدة.. خالد صديق: تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة 38 مليار جنيه

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن العشوائيات مقسمة إلى عشوائيات غير آمنة وغير مخططة والأسواق العشوائية.
وأضاف خالد صديق، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "العشوائيات غير الآمنة تشكل خطورة على صحة المواطن مثل السكن أسفل صخرة الدويقة، وهذه العشوائيات تقدر بـ 357 منطقة بـ 240 ألف وحدة على مستوى الدولة، وتكلفة تطويرها 38 مليار جنيه، وتم صرف أكثر من 27 مليار جنيه حتى الآن".
وتابع خالد صديق "كل منطقة لها خصوصية في البناء والتطوير، ويتم الحفاظ على الطراز المعماري وطبيعة أهالي كل منطقة".
وأكمل خالد صديق "العشوائيات غير المخططة تقدر بـ 221 مدينة بمساحة 417 ألف فدان منها من 37% لـ 40% غير مخطط والعشوائيات غير المخططة تم إنشاؤها بعيدا عن اشتراطات البناء"، مضيفا "تنظيم الأسواق العشوائية من أهم الملفات التي يولي لها صندوق تطوير العشوائيات اهتماما".
وكانت المناطق العشوائية بحالة يرثى لها، فهي بمثابة قنبلة موقوتة ينفجر منها أغلب الظواهر السلبية بالمجتمع في ظل غياب دور الحكومات السابقة، أما الأن فنحن بعصر بداية النهاية علي العشوائيات بمصر، أطلقت الدولة عددا من مشروعات التنمية لمجتمعات عمرانية جديدة ترفع من مستوي المعيشة للمواطنين في ظل توجيهات وحرص الرئيس السيسي على توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتنمية الاقتصاد القومي، مما دفع عدد من النواب بالإشادة بتلك الخطوات الجريئة.
وأشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان وتوجيهاته القائمة بناء علي وعي منه بمشكلات المواطنين وأن المسكن أولي أساسيات الإحتياجات للعيش حياة كريمة بخلاف توفير الصحة والتعليم، لافتة إلي أن المناطق العشوائية توغلت بالمحافظات نتيجة إهمال الحكومات السابقة مقارنة بالوقت الحالي الذي يشهد بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
أضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مشروعات الإسكان الإجتماعي التي أطلقتها الدولة للقضاء علي العشوائيات عملت علي إحداث تغيير جذري بالمستوي المعيشي للمواطن، فمن المعروف دائما أن البيئة الإجتماعية لها دور كبير ومحوري في بناء الشخصية نظرا الأرتباط الأنسان بمنزله والبيئة المحيطه به.
وعن فوائد حملة القضاء علي المناطق العشوائية، قالت عضو مجلس النواب، إن المنفعة الكبري هي الاارتقاء بحياة الأفراد وإنخفاض معدلات الجريمة وتنمية الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والحد من مشكلات التلوث البيئة الناجمة من تلك المناطق والتصدي للسلوكيات البذيئة التي بمثابة مكون أساسي في نشأة البؤر الإرهابية.
كما أشارت النائبة، إلي أن نموذج حي " الأسمرات" بالمقطم يعد إنجازا بكل المقاييس حيث استفاد به أكثر من 8000 أسرة، إضافة إلي مشروع " أهالينا" الذي وجه الرئيس السيسي بالبدء في مرحلته الثالثة وفق الخطة الإستراتيجية للقضاء علي العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بوجهة حضارية، مضيفة أن هناك مناطق تحتاج لدعم الدولة بهذه المشكلة مثل منطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4 ونصف بحي مدينة نصر و أجزاء من أحياء دار السلام والمرج.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : منظومة حقوق الإنسان بمصر تحققت أهدافها و متطلباتها بفضل مبادرات الرئيس السيسي و رغبته برفع المستوي المعيشي للمواطنين ومنحه كافة الحقوق والخدمات التي من شأنها الحفاظ علي كرامته وحريته وعيشه بسلام.
ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة العشوائيات قنبلة موقوتة تفرز ظواهر سلبية بالمجتمع من شأنها الإضرار بأخلاق وسلوكيات المواطنين و إعاقة سير ونمو الإقتصاد المصري، فالتأثير الناجم يكون علي كل جوانب الحياة سواء بيئية ، إجتماعية، صحية فهي تزيد من أعباء الدولة و تعمل علي دحض الإنجازات.
أشاد " مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بالمشروعات المنفذه لمحاربة العشوائيات،ف الدولة قفزت قفزة عالية في مجال البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ نصيب تطوير المناطق العشوائية من الموازنة العامة حوالي 10 مليارات جنيه لعام 2019 -2020 بهدف منح أكبر عدد من المواطنين للوحدات السكنية، حيث يشارك صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر و وزارة الدفاع مع وزارة الإسكان بهذه المشروعات.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع "أهالينا 3" هو إستئناف لـ 8 مشروعات سكنية ضمن الخطة التنموية الإستراتيجية في النهوض بحياة المواطنين ولمعالجة المشكلات القائمة بالمجتمع وبمثابة تجهيزات فريدة من نوعها لإضفاء الشكل الحضاري الذي يسهم في الدفع بالأمام نحو عجلة الإستثمار والنمو بما يصب في الصالح العام .
وتابع النائب حديثه، قائلا: شاكرين جهود الرئيس السيسي وحرصه الدائم علي حل مشكلات المواطنين في التو العاجل وندعم مسيرته لتحقيق التنمية الشاملة و رؤية مصر 2030