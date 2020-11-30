240 ألف وحدة.. خالد صديق: تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة 38 مليار جنيه

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن العشوائيات مقسمة إلى عشوائيات غير آمنة وغير مخططة والأسواق العشوائية.





وأضاف خالد صديق، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "العشوائيات غير الآمنة تشكل خطورة على صحة المواطن مثل السكن أسفل صخرة الدويقة، وهذه العشوائيات تقدر بـ 357 منطقة بـ 240 ألف وحدة على مستوى الدولة، وتكلفة تطويرها 38 مليار جنيه، وتم صرف أكثر من 27 مليار جنيه حتى الآن".





وتابع خالد صديق "كل منطقة لها خصوصية في البناء والتطوير، ويتم الحفاظ على الطراز المعماري وطبيعة أهالي كل منطقة".





وأكمل خالد صديق " العشوائيات غير المخططة تقدر بـ 221 مدينة بمساحة 417 ألف فدان منها من 37% لـ 40% غير مخطط والعشوائيات غير المخططة تم إنشاؤها بعيدا عن اشتراطات البناء"، مضيفا "تنظيم الأسواق العشوائية من أهم الملفات التي يولي لها صندوق تطوير العشوائيات اهتماما".





وكانت المناطق العشوائية بحالة يرثى لها، فهي بمثابة قنبلة موقوتة ينفجر منها أغلب الظواهر السلبية بالمجتمع في ظل غياب دور الحكومات السابقة، أما الأن فنحن بعصر بداية النهاية علي العشوائيات بمصر، أطلقت الدولة عددا من مشروعات التنمية لمجتمعات عمرانية جديدة ترفع من مستوي المعيشة للمواطنين في ظل توجيهات وحرص الرئيس السيسي على توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتنمية الاقتصاد القومي، مما دفع عدد من النواب بالإشادة بتلك الخطوات الجريئة.





وأشادت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود الرئيس السيسي في مجال حقوق الإنسان وتوجيهاته القائمة بناء علي وعي منه بمشكلات المواطنين وأن المسكن أولي أساسيات الإحتياجات للعيش حياة كريمة بخلاف توفير الصحة والتعليم، لافتة إلي أن المناطق العشوائية توغلت بالمحافظات نتيجة إهمال الحكومات السابقة مقارنة بالوقت الحالي الذي يشهد بناء مجتمعات عمرانية جديدة.





‎أضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مشروعات الإسكان الإجتماعي التي أطلقتها الدولة للقضاء علي العشوائيات عملت علي إحداث تغيير جذري بالمستوي المعيشي للمواطن، فمن المعروف دائما أن البيئة الإجتماعية لها دور كبير ومحوري في بناء الشخصية نظرا الأرتباط الأنسان بمنزله والبيئة المحيطه به.





‎وعن فوائد حملة القضاء علي المناطق العشوائية، قالت عضو مجلس النواب، إن المنفعة الكبري هي الاارتقاء بحياة الأفراد وإنخفاض معدلات الجريمة وتنمية الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والحد من مشكلات التلوث البيئة الناجمة من تلك المناطق والتصدي للسلوكيات البذيئة التي بمثابة مكون أساسي في نشأة البؤر الإرهابية.





‎كما أشارت النائبة، إلي أن نموذج حي " الأسمرات" بالمقطم يعد إنجازا بكل المقاييس حيث استفاد به أكثر من 8000 أسرة، إضافة إلي مشروع " أهالينا" الذي وجه الرئيس السيسي بالبدء في مرحلته الثالثة وفق الخطة الإستراتيجية للقضاء علي العشوائيات وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بوجهة حضارية، مضيفة أن هناك مناطق تحتاج لدعم الدولة بهذه المشكلة مثل منطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4 ونصف بحي مدينة نصر و أجزاء من أحياء دار السلام والمرج.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : منظومة حقوق الإنسان بمصر تحققت أهدافها و متطلباتها بفضل مبادرات الرئيس السيسي و رغبته برفع المستوي المعيشي للمواطنين ومنحه كافة الحقوق والخدمات التي من شأنها الحفاظ علي كرامته وحريته وعيشه بسلام.





ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة العشوائيات قنبلة موقوتة تفرز ظواهر سلبية بالمجتمع من شأنها الإضرار بأخلاق وسلوكيات المواطنين و إعاقة سير ونمو الإقتصاد المصري، فالتأثير الناجم يكون علي كل جوانب الحياة سواء بيئية ، إجتماعية، صحية فهي تزيد من أعباء الدولة و تعمل علي دحض الإنجازات.





أشاد " مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بالمشروعات المنفذه لمحاربة العشوائيات،ف الدولة قفزت قفزة عالية في مجال البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ نصيب تطوير المناطق العشوائية من الموازنة العامة حوالي 10 مليارات جنيه لعام 2019 -2020 بهدف منح أكبر عدد من المواطنين للوحدات السكنية، حيث يشارك صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر و وزارة الدفاع مع وزارة الإسكان بهذه المشروعات.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع "أهالينا 3" هو إستئناف لـ 8 مشروعات سكنية ضمن الخطة التنموية الإستراتيجية في النهوض بحياة المواطنين ولمعالجة المشكلات القائمة بالمجتمع وبمثابة تجهيزات فريدة من نوعها لإضفاء الشكل الحضاري الذي يسهم في الدفع بالأمام نحو عجلة الإستثمار والنمو بما يصب في الصالح العام .



