أحمد القاصد : تسجيل 18672 بحثا في جامعة المنوفية

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية اجتماع جلسة مجلس الدراسات العليا تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة اعضاء اللجنة اون لاين عبر المنصات الإلكترونية





أعلن القاصد خلال الاجتماع أن الجامعة سجلت 18672 بحثا خلال الفترة الماضية منهم 5295 بحثا فرد يا و 133675 بحثا مشتركا كما تم تسجيل 198 بحثا خلال شهر نوفمبر





واكد القاصد علي حرص الجامعة علي الإلتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية مشددا علي عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات





وناقش مجلس الدرسات العليا بجامعه المنوفية خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا إلي جانب مناقشة نصاب الإشراف علي الرسائل العلمية بكليات الجامعة





وأكد القاصد علي ضرورة الالتزام بالخطة التدريسية للدراسات العليا بالكليات





وأشار إلي أنه تم وضع خطة متكاملة في اطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة لتطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه حيث يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة أعضاء هيئة التدريس .





كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا





و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي



