التحقيقات في دهس نجل وزير سابق لشاب تكشف: الضحية موظف بالنيابة وتحليل المتهم إيجابي حشيش

اجرت نيابة اكتوبر اول برئاسة المستشار اسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقات موسعة في دهس نجل وزير سابق لشاب على طريق الواحات.





وكشفت التحقيقات ان المجني عليه موظف بنيابة بولاق الدكرور وان المتهم اصطدم به بسيارته واطاح بجسده لعدة امتار من شدة الصدمة ونظرا لسيره بسرعة كبيرة، واضافت التحقيقات باشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر ان تقرير تحليل المخدرات للمتهم صدر بايجابية العينة بتعاطيه مخدر الحشيش.





أمرت جهات التحقيق بحبس نجل وزير سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس شاب بطريق الواحات عقب اصطدامه به وتبين من نتائج التحاليل تعاطى نجل الوزير السابق المواد المخدرة وهو ما تطابق مع تحريات الاجهزة الامنية بأن المتهم من متعاطي مخدر الحشيش .





كانت كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة تفاصيل قتل نجل وزير سابق لشاب بعد الاطاحة به اثر اصطدامه به بسيارته على طريق الواحات.





وافادت التحريات ان غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات اسفر عن مصرع شاب، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وامر بانتقال قوات الامن الي مسرح الواقعة وتبين من الفحص مصرع شاب يدعى شريف. ا عامل اثر اصطدام سيارة به.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث واشارت التحريات ان الحادث وقع على طريق الواحات بنطاق دائرة قسم ثالث اكتوبر وان مرتكب الحادث نجل اشرف. س وزير سابق.





واضافت التحريات ان المتهم كان يقود سيارته بي ام دبليو واثناء سيره على طريق الواحات تصادف عبور الشاب المجني عليه فاطاح به لسيره بسرعة كبيرة ما ادي لاصابة الشاب باصابة خطيرة فارق الحياة على اثرها، راجعت قوات الامن كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد المتهم والسيارة مرتكبة الحادث والقت قوة امنية القبض عليه وتمت احالته للنيابة العامة.



