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فن

بعد اعتزالها الفن.. مي فخري تكشف تفاصيل ارتداء الحجاب.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
مى فخرى
مى فخرى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة المعتزلة مي فخري، عن أسباب اعتزالها وارتدائها الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وكتبت الفنانة المعتزلة مي فخري، "بعيدا عن الناحية الدينية تماما ومش هندخل فيها وأنا هتكلم بشكل منطقى الحمد لله ربنا أتم خلقى كاملة ومعنديش مشكلة وأدانى نعم كتير مش عارفة أقول إيه ولا إيه وهو أدانى أنا النعم مش عشان الناس تتبسط بيها وهى نعم حبيت أحافظ عليها ودلوقتى أنا فى حال أفضل بكثير وأشعر بالراحة".

وأضافت الفنانة المعتزلة مي فخري، "أنا دلوقتى عندى إحساس إنى أحسن، ومش متقيدة خالص أو أن شكلى مش حلو.. بالعكس مبسوطة أكتر من الأول بكتير وبلبس كل اللي أنا عاوزه بشكل محتشم ويليق مع الحجاب".

وأكدت الفنانة المعتزلة مي فخري، "نفسيًا بقيت أحسن بخرج في الشارع أحسن ومفيش حد بيبص عليا النظرة اللي كل البنات عارفاها ويبقى نفسها الأرض تتشق وتبلعك.. الحمد لله مبقاش يحصل ومش بأخذ ذنب ناس مش قادرة تبص في الأرض أو مش قادرة تغض بصرها.. مبقاش يتبص عليا ومبقتش أتضايق لما أخرج كل حاجة بقت أحسن.. ربنا اداني نعم وأنا بحافظ عليها". 

وكانت الفنانة المعتزلة مي فخري، أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث "التريند" على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

فوجئ متابعو الفنانة مي فخري، بقرار ارتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه. 

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصلت إليها من الإيمان.

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