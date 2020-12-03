بعد تغيير شكل وموعد الامتحانات.. 4 عقوبات جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة

وتابع، "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا، وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

ينتظر الطلاب عقوبات جديدة أيضا خلال الامتحانات، بعدما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكتوبر الماضي، على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب.





يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة 18 أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نهائيا، وذلك وقوفا بأغلبية الثلثين.





وحدد القانون عددا من العقوبات لمكافحة الغش بالامتحانات كالآتي:





1. يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.





2. يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.





3. يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.



