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تعليم

اليوم.. ندوة أرضنا مستقبلنا في زراعة جامعة عين شمس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، اليوم، السبت، ندوة بعنوان أرضنا مستقبلنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتربة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويحاضر بالندوة المهندسة مروة محمود حيث تستعرض مفاهيم الاستدامة.

كما سيتحدث عبد العزيز شتا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس عن التربة وتدهورها وكيفية المحافظة عليها وتوصى الكلية الحضور بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل القاعة.


‎ وفي سياق آخر عقدت منظمة QS للتصنيف العالمي بالتعاون مع مؤسسة Coursera لمنصات التعلم عن بعد ندوة عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم في ظل الوضع العالمي الراهن.

‎شارك في الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم مع نخبة من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والخبراء في مجال التعليم الجامعي في العالم. 

‎وتم خلال الندوة استعراض جهود جامعة عين شمس لتطوير التعليم الجامعي وتطبيق التعلم الهجين على أسس ومعايير وضوابط وضعتها إدارة تطوير التعليم بالجامعة، حيث تمتلك جامعة عين شمس نظامًا متكاملًا لإدارة التعلم الإلكتروني وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية. 

وحرصا من إدارة الجامعة على تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعامل بكفاءة في بيئة التعلم الافتراضي، وضعت إدارة تطوير التعليم خطة متكاملة للتدريب والدعم الأكاديمي والفني المستمر بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال.
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