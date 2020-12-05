الأربعاء المقبل .. جمارك دمياط تبيع 7 لوطات بضائع مستوردة .. اعرف الشروط

تنظم الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك ميناء دمياط؛ جلسة مزاد علني بنظام الأظرف المغلقة، يوم الأربعاء المقبل، لبيع 7 لوطات من البضائع المستوردة لمواد غذائية وغير غذائية بوزن إجمالي يقدر بـ 481 طنا.
وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، أن اللوط الأول عبارة عن كمون بوزن 26.1 طن و الثاني عبارة عن 1900شيكارة سمسم أبيض بوزن 95.2 طن ،و الثالث عبارة عن سمسم أحمر بوزن 92.7 طن داخل 1850 شيكارة.
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وذكر التقرير أن اللوط الرابع عبارة عن فول حب بوزن 245.7 طن و اللوط الخامس عبارة عن 2200 كرتونة ذرة بوزن إجمالي 20.1 طن، والسادس عبارة عن بيتموس بوزن 900 كجم، و السابع عبارة عن 1855 عبوات معدنية فارغة بغطاء وبدون.
وقال التقرير إن عملية المعاينة ستتم قبل انعقاد المزاد بيوم واحد ولمدة ساعة بمقر المنفذ الجمركي من الحادية عشر صباحا حتي الثانية عشر ظهرا.
واشترط مصلحة الجمارك عددا من الشروط لدخول المزاد، من بينها شراء كراسة الشروط بقيمة 300 جنيه من الإدارة بمنفذ دمياط، و تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية للمتقدم، و سداد 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد، و حضور المتقدم للمزاد شخصيا أو وكيله القانوني.
وأوضح التقرير أنه يحقق للجنة البيع رفع قيمة تأمين دخول المزاد اثناء الجلسة، علما بأن عملية البيع تتم وفقا لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، علي أن يتم عقد المزاد بالمعهد الثقافي الجمركي بمنفذ دمياط في الثانية ظهرا.
وشددت مصلحة الجمارك علي المشاركين في جلسة المزاد، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن الشروط لدخول المزاد وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.
وفي تصريحات سابقة اعلن السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن "الجمارك" حريصة على مصلحة المستثمرين والتواصل معهم لتقديم سبل الدعم اللازمة لتيسير أعمالهم والأخذ بمقترحاتهم ووضعها في الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق بين مختلف الجهات للتيسير على المستثمرين.