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أخبار العالم

ضربة لـ أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة طويلة الأمد ضد تركيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
أصبحت معاقبة تركيا الحل الضروري الذي ستتوصل إليه قمة الاتحاد الأوروبي المقرر أن تنعقد هذا الشهر، بسبب انتهاكاتها في المنطقة وسياستها الخاطئة، وفقًا لما ذكره نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس.

وحسب موقع "أحوال" التركي، أكد شيناس أن الاتحاد الأوروبي يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل على تركيا، وإنما أيضًا عقوبات متوسطة وطويلة الأجل خلال القمة المقبلة.


وأضاف في تصريحات نقلتها "بي بي سي"، أن أنقرة اتخذت العديد من الخطوات الخاطئة، والتي سيكون لها ثمن.

وتابع: "تركيا ارتكبت كل شيء خاطئ.. لقد فعلت كل ما بوسعها لمواجهة ليس فقط أوروبا، ولكن الجميع.. وستتحمل تكلفة ذلك".

وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في 11 ديسمبر والتي ستبحث العديد من القضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط والعقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب انتهاكات أنقرة في المنطقة من خلال أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها مع اليونان.

ولفت إلى أن القمة الأوروبية ستفرض عقوبات على أنقرة والتي ستكون على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات لن تكون قصيرة المدى فحسب، بل على المدى المتوسط والطويل أيضًا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حاجة لإعادة تقييم من قبلهما.

يذكر أن نواب مجلس الشيوخ الأمريكي، يتداولون حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعدما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

يأتي ذلك بعدما أكدوا أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

فيما دعت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان وقبرص وفرنسا، إلى معاقبة أنقرة ردًا على أنشطتها غير المشروعة في شرق البحر المتوسط.
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