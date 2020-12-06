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أخبار العالم

موقف محرج لـ أردوغان أمام العالم.. ووزير دفاعه يورطه على الهواء| فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، لموقف محرج جديد خلال حفل تسليم أول محرك تركي الصنع للطائرات الهليوكوبتر.

وبينما كان أردوغان واقفا على المنصة مستعدًا للتفاخر بـ"الإنجاز العظيم" تفاجأ بتوقف المحرك، ليعرض أردوغان لموقف غاية في الإحراج أمام العالم.

وأظهر مقطع فيديو للحفل، أردوغان يسأل وزير دفاعه، خلوصي أكار عما إذا كان المحرك جاهزا، قائلا: "سيد خلوصي.. هل نحن مستعدون؟".

ليرد أكار على أردوغان مترددًا "المحرك يعمل الآن"، ويضيف مستدركًا: "لن نسامح من يريد تخريب الحفل، بينما ينظر أردوغان في ترقب.

وأضاف أكار في الفيديو: "لنبدأ التدشين الآن"، قبل أن يعترف أن المحرك قد تعطل، ويقول: "سيدي الرئيس! سنقوم الآن بإعادة تشغيل المحرك مرة أخرى فورًا".

وبدت ملامح الغضب ترتسم على وجه أردوغان كمن تلقى صدمة، في لحظة علم فيها أنه بدلا من الاستعداد للتفاخر عليه الاستعداد للسخرية، بينما تسمر خلوصي أكار باحثا عن كلمات يبرر بها موقفه فيحاول توريط أردوغان في الموقف قائلا: "من فضلكم..لقد اقترح علينا الرئيس اسم هذه الشركة لذا، دعونا نقوم بعملنا بنجاح".
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