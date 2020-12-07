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مرأة

بدون جراحة ..تخلصى من قصور الغدة الدرقية في دقائق

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:29 م

 تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على صحة النساء، ولذل ك إيرصد موقع صدى البلد ابرز أسباب الإصابة بقصور الغدة الدرقية وأعراضها واهم الأدوية وطرق علاجها .


مشاكل الغدة الدرقية

تتحكم الغدة الدرقية ، فى 14 عضوا من أعضاء الجسم، فعند حدوث خلل  فى الغدة يؤثر على الجسم ككل، ويمكن اكتشاف زيادة أو نقصان نشاط الغدة الدرقية من خلال التحاليل.

وأشار إلى أن هناك مفهوما خاطئا وشائعا وهو تحليل الغدة فى معامل غير مختصة، لا  تكشف النتيجة الصحيحة، ويصرحون للمريض بأنه ليس لديه أى مشاكل بها، ما  يجعلهم يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة.

وحول أسباب إصابتك بمشاكل الغدة الدرقية، فإنه يتمثل في الإصابة بداء جريفز وهو اضطراب  مناعة ذاتية يؤدي لنشاط الغدة الدرقية أو الإصابة بأورام الغدة أو التهاب بدون أسباب معروفة، كما يتسبب الالتهاب في تسرب مخزون هرمون الغدة الدرقية  الزائد إلى مجرى الدم، وهو أحد الأنواع النادرة لالتهاب الغدة الدرقية.

أعراض قصور الغدة الدرقية

وتعد أبرز أعراض قصور الغدة الدرقية الأعياء وضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهني والإصابة بالإمساك والشعور بالبرد مع احتباس السوائل.


آلام العضل

علاج الغدة الدرقية:

عند وجود فرط نشاط الغدة الدرقية ، يمكن استخدام الأدوية لتقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو منع إطلاقه من الغدة ويمكن إعطاء أدوية أخرى للمساعدة في إدارة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، مثل زيادة معدل ضربات القلب.


 إذا لم يتم السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية ، فيمكن إجراء الاستئصال الإشعاعي ويشمل الاستئصال إعطاء جرعات من اليود المصنفة بالنشاط الإشعاعي الذي يدمر أنسجة الغدة الدرقية بشكل انتقائي.

وتعد الجراحة ضرورية عندما يكون هناك احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. إذا تمت إزالة الغدة الدرقية بالكامل ، فسيحتاج الفرد إلى تناول هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي مدى الحياة.

 إليك أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

1- المكسرات :  غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية 

2-البيض : يحتوي على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية 

3- الدجاج ولحم البقر :بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك
تعتبر اللحوم مهمة لك 

4- الخضروات الورقية : غنية  بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة.
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