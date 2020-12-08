أمسية شعرية وأنشطة فنية بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "نبض روحي" لنعمة الفيتوري، ثم قصيدة "مساء الخير" لإبراهيم النحاس، وقصيدة "عن حقيقة مصرع النهر" لربيع عبدالرازق، أعقبها قصيدة "بحبك" لأيمن سالم، وقصيدة "سلسال عطشان بالنور" لمحمد علي عزب، وقصيدة "أتركوا الدموع ترقد بسلام" لإكرام عمارة، ثم قصيدة "ليه الحياة وخدانا" لماجد الهدهد، وقصيدة "الهيكل المزعوم" لرشا الخطيب، وقصيدة "لو كان شيطانك شجر" ليسري صبري، ثم قصيدة "على الوحدة" للسيد حسنين، وقصيدة "المنوا" لأحمد الجوهري، وقصيدة "أحلامي" لمجدي أبوالخير، ثم قصيدة "انجرجت كتير" لمصطفى علي، وختاما قصيدة "علم الهندسة" لمحمد عكاشة.





ونظم قصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة إعادة تدوير لعمل رجل الثلج، باستخدام أدوات بسيطة قابلة للاستخدام، بجانب معرض كتب بالمكتبة العامة تضمن مجموعة من العناوين ومنها "رحلة إلى وادي، رحلة داخل الجزيرة العربية، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، مجلة حائط عن طرق الوقاية من فيروس كرونا، تضمنت مجموعة كبيرة من المعلومات بشكل مبسط حول الوقاية من فيروس كرونا، وكذلك طرق تعزيز المناعة، كما نظم كل من بيت ثقافة شبرا شهاب وبيت ثقافة سنديون، ورشة رسم حر للأطفال، فيما نفذ بيت ثقافة شبين القناطر ورشة عمل شجرة الكريسماس باستخدام ورق الفوم جليتر.





وعقد بيت ثقافة طوخ محاضرة عن دور المكتبات في نشر ودعم الثقافة بين الشباب، لمحفوظ فودة موجه أول لغة عربية وتربية دينية بإدارة طوخ التعليمية وعضو نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، حيث دارت عناصر المحاضرة حول النقاط الآتية، دور المكتبات في نشر الثقافة والتأكيد علي هوية الأمة، وطرق وآليات تفعيل دور المكتبات، والمكتبات بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرجوة منها، والمكتبات ودورها في تعريف الشباب بالقضايا القومية والقوة الناعمة.





وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت الإدارة الفنية حفلا بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة ببنها، بمشاركة فرقة الالات النحاسية والموسيقى العربية، كما قدم بيت ثقافة أبوزعبل أونلاين للأطفال ورشة حكي لقصة "البالون" ضمن سلسلة قطر الندى، بصوت الطالبة هدى محمود، بينما قدم فريق كورال بيت ثقافة القلج أغنية "يا أغلى أسم في الوجود"، بينما نظمت مكتبة كفر علي شرف الدين ورشة طين صلصال للأطفال.