ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أمسية شعرية وأنشطة فنية بثقافة القليوبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشر قاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "نبض روحي" لنعمة الفيتوري، ثم قصيدة "مساء الخير" لإبراهيم النحاس، وقصيدة "عن حقيقة مصرع النهر" لربيع عبدالرازق، أعقبها قصيدة "بحبك" لأيمن سالم، وقصيدة "سلسال عطشان بالنور" لمحمد علي عزب، وقصيدة "أتركوا الدموع ترقد بسلام" لإكرام عمارة، ثم قصيدة "ليه الحياة وخدانا" لماجد الهدهد، وقصيدة "الهيكل المزعوم" لرشا الخطيب، وقصيدة "لو كان شيطانك شجر" ليسري صبري، ثم قصيدة "على الوحدة" للسيد حسنين، وقصيدة "المنوا" لأحمد الجوهري، وقصيدة "أحلامي" لمجدي أبوالخير، ثم قصيدة "انجرجت كتير" لمصطفى علي، وختاما قصيدة "علم الهندسة" لمحمد عكاشة.

ونظم قصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة إعادة تدوير لعمل رجل الثلج، باستخدام أدوات بسيطة قابلة للاستخدام، بجانب معرض كتب بالمكتبة العامة تضمن مجموعة من العناوين ومنها "رحلة إلى وادي، رحلة داخل الجزيرة العربية، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، مجلة حائط عن طرق الوقاية من فيروس كرونا، تضمنت مجموعة كبيرة من المعلومات بشكل مبسط حول الوقاية من فيروس كرونا، وكذلك طرق تعزيز المناعة، كما نظم كل من بيت ثقافة شبرا شهاب وبيت ثقافة سنديون، ورشة رسم حر للأطفال، فيما نفذ بيت ثقافة شبين القناطر ورشة عمل شجرة الكريسماس باستخدام ورق الفوم جليتر.

وعقد بيت ثقافة طوخ محاضرة عن دور المكتبات في نشر ودعم الثقافة بين الشباب، لمحفوظ فودة موجه أول لغة عربية وتربية دينية بإدارة طوخ التعليمية وعضو نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، حيث دارت عناصر المحاضرة حول النقاط الآتية، دور المكتبات في نشر الثقافة والتأكيد علي هوية الأمة، وطرق وآليات تفعيل دور المكتبات، والمكتبات بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرجوة منها، والمكتبات ودورها في تعريف الشباب بالقضايا القومية والقوة الناعمة.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت الإدارة الفنية حفلا بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة ببنها، بمشاركة فرقة الالات النحاسية والموسيقى العربية، كما قدم بيت ثقافة أبوزعبل أونلاين للأطفال ورشة حكي لقصة "البالون" ضمن سلسلة قطر الندى، بصوت الطالبة هدى محمود، بينما قدم فريق كورال بيت ثقافة القلج أغنية "يا أغلى أسم في الوجود"، بينما نظمت مكتبة كفر علي شرف الدين ورشة طين صلصال للأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محاضرة حول انتصارات حرب أكتوبر بثقافة القليوبية

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة القليوبية

محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية متنوعة بثقافة الأقصر

أمسيات شعرية ومحاضرات بثقافة القليوبية

حكاية غزو مصر في العصور القديمة بثقافة القليوبية

"حكاية غزو مصر في العصور القديمة" بـ ثقافة القليوبية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

بعد 5 سنوات على رحيلها.. أسرار في حياة ميرفت سعيد

أدعية تقال للمريض من أجل الشفاء

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

شوبير: علاقتي بجماهير الزمالك تاريخية وهذا سر تعيين 3 مستشارين لقيادة الأبيض

بنشر صور تجمعهما.. حسام غالي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي